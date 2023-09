Jaime Durán Barba: "La dolarización en Ecuador se hizo sin plan económico y funcionó"

El consultor político Jaime Durán Barba vaticinó que podría darse un escenario de balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa en las próximas elecciones argentinas. Además, recordó la experiencia de la dolarización en Ecuador, ya que integró el gobierno presidido por Jamil Mahuad, que en 2000 reemplazó el sucre por la divisa estadounidense.

En relación con el denominado "fenómeno Milei", dijo en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realizó en Puerto Madryn, Chubut, que “la gente tiene una reacción y no confía en los gobiernos".

“Han ganado outsiders como Trump, el primer presidente de la historia fotografiado como delincuente y también en Perú, el presidente terminó preso”, agregó.

Fuerte editorial de The Economist contra Milei: alertó que es "un riesgo para la democracia"

Con respecto a las elecciones de octubre en Argentina, Durán Barba opinó que puede pasar cualquier cosa. "La lealtad con los candidatos es baja, en la nueva sociedad las lealtades son muy efímeras, hoy se vota por uno y mañana por cualquier otro”, sostuvo.

“La política antigua caducó, la del aparato. Cómo se explica que Milei haya tenido mayorías en provincias sin aparato”, añadió el consultor.

Con respecto a la figura de Javier Milei, el candidato más votado individualmente en las primarias, el consultor opinó que “él es la nueva política porque es disruptivo" y manifestó que "se están multiplicando mucho las maldades de Milei". "No hay que demonizarlo, porque lo fortalecen”, aconsejó.

Con respecto a la dolarización que propone el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Durán Barba recordó que era jefe de gabinete en el gobierno ecuatoriano que dispuso el cambio de moneda en 2000.

“Se hizo sin ningún plan económico, ni apoyo de la oposición, ni del Fondo Monetario Internacional. En Ecuador funcionó, pero eso no significa que eso pueda pasar en Argentina. (El ex presidente Rafael) Correa con ‘maquinita’ (de imprimir billetes) nos hubiera llevado a Venezuela, sin 'maquinita' no pudo”, afirmó el analista.

Las visión de Durán Barba sobre Bullrich y Massa

En cuanto a Juntos por el Cambio, que tiene a Patricia Bullrich como candidata a presidente, Durán Barba indicó que en 2004 expresaba el cambio. “Los partidos envejecen y tienen muchos ex con poca frescura, porque son ex presidentes, ex senadores, etcétera”, sostuvo.

Sobre el papel de Mauricio Macri en un eventual gobierno de Patricia Bullrich dijo que “la gente va a querer que ella no sea títere, como pasó con los Fernández, donde el presidente era títere de la vicepresidenta”.

Consultado por las chances de Sergio Massa, expresó que “puede llegar al balotaje” porque el peronismo “tiene el aparato político más grande que cualquier partido de la región”.

En el caso de que el candidato de Unión por la Patria alcance a disputar la segunda vuelta con el candidato de La Libertad, Durán Barba sentención: “Milei la tiene muy fácil.”

LM / Gi