Javier Milei vs. Paolo Rocca: el Financial Times detalló el trasfondo del conflicto con Techint

El diario británico Financial Times puso el foco en el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca, al detallar cómo el mandatario argentino criticó públicamente al empresario tras el rechazo de una oferta de la compañía para un contrato de oleoducto, en un conflicto que combina política económica, proteccionismo, industria y poder empresarial en Argentina.

Según reconstruyó el Financial Times, Milei arremetió contra uno de los hombres más ricos del país en medio de su ofensiva contra lo que define como una élite empresarial beneficiada por décadas de proteccionismo. El choque se desató luego de que medios locales informaran que Techint evaluaba presentar una queja antidumping tras perder una licitación frente a un competidor indio.

Javier Milei se sumó a la cruzada oficial contra Techint: tildó a Paolo Rocca de "Don Chatarrín de los tubitos caros"

El episodio tuvo como disparador la oferta de Tenaris, filial de Techint, para fabricar gasoductos destinados al consorcio Southern Energy SA, encargado de construir las primeras terminales de exportación de GNL de la Argentina. La propuesta fue superada por una alternativa más barata presentada por la firma india Welspun Living Ltd.

Milei reaccionó con dureza en redes sociales. En una publicación en X, llamó a Rocca “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”, una burla directa a la oferta de Techint, de acuerdo con lo consignado por el Financial Times.

Críticas públicas y acusaciones de proteccionismo

El presidente también compartió un mensaje del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que la propuesta de Techint era “indefendible” porque resultaba un 40% más cara que la de su competidor indio, según detalló el medio británico.

Desde la empresa, sin embargo, rechazaron esa cifra. Un representante de Tenaris dijo al Financial Times que el porcentaje era “incorrecto” y explicó que el grupo analizaba presentar una queja antidumping al considerar que la oferta de Welspun se basaba en el uso de chapa china que distorsiona los precios del mercado.

Para el Financial Times, el cruce expone la relación tensa de Milei con varios de los líderes empresariales más poderosos de la Argentina, en un contexto en el que las reformas de libre mercado impulsadas por el economista libertario están modificando una economía históricamente rígida.

Si bien muchas compañías respaldaron las medidas oficiales para frenar la inflación y flexibilizar los controles de capital, el diario subrayó que la eliminación de barreras arancelarias y los recortes en el gasto de obra pública golpearon de lleno a los fabricantes locales y a la industria de la construcción.

El trasfondo industrial y el impacto económico

En ese marco, Milei busca reorientar la economía hacia sectores con ventajas competitivas, como la minería, la agricultura y los servicios tecnológicos. En diciembre, el presidente calificó a las empresas industriales que reclaman protección estatal como “parásitos privilegiados”, recordó el Financial Times.

Del lado empresario, los fabricantes sostienen que no pueden reducir costos para competir con firmas extranjeras mientras se mantenga la elevada carga impositiva sobre la economía formal, una de las más altas de América Latina, según el planteo reflejado por el medio británico.

El representante de Tenaris aseguró al Financial Times que la oferta final para el oleoducto implicaba trabajar “prácticamente a cero margen”, pero que permitía proteger los empleos de su planta en la provincia de Buenos Aires, donde se desempeñan 420 trabajadores.

Vaca Muerta | Sturzenegger explicó por qué Techint perdió una licitación: "Ofreció los caños un 40% más caros"

El artículo también contextualiza la figura de Rocca, de 73 años, quien emigró de Italia a la Argentina en la década de 1980 y es la segunda persona más rica del país, de acuerdo con el ranking de Forbes 2025 citado por el diario.

En reiteradas ocasiones, Rocca advirtió sobre la competencia desleal de la industria siderúrgica china y en diciembre afirmó que era estratégico para la Argentina preservar capacidades a lo largo de toda la cadena de suministro para sostener el crecimiento de los sectores energético y minero.

El Financial Times añadió que Southern Energy apunta a comenzar a exportar GNL en 2027, una vez finalizados los oleoductos que conectarán un gran yacimiento de esquisto patagónico con la costa atlántica. El consorcio está integrado por grupos energéticos privados, con Pan American Energy como principal accionista (30%) y YPF en segundo lugar, con el 25%.

Por último, el diario británico recordó que Sturzenegger sostuvo en X que “las tuberías más caras significarían un proyecto menos rentable, menos empleo y menos exportaciones”, una definición que sintetiza el enfoque del Gobierno y que profundiza el choque entre Milei y uno de los empresarios más influyentes del país.

