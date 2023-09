Un joven libertario dijo que decir que hay "un Estado presente en este presente es casi terrorista"

Con el objetivo de dar a conocer ante la dirigencia empresarial las propuestas de los jóvenes de los tres principales espacios políticos, la Sociedad Rural Argentina organizó un debate en el que se abordaron distintas temáticas, tales como la sinergia entre el sector público y privado y educación.

Los protagonistas del debate fueron Iván Velasco de Juntos por el Cambio, Sebastián Rovira de Unión por la Patria e Iñaki Gutiérrez de La Libertad Avanza.

Educación

En cuanto a la temática educación, Velasco (JxC) aseguró: “Creo que el progreso de toda sociedad es en base a una buena educación. Creo que es la base del progreso que nos hizo grande como país, que nos dio los premios Nobeles y los argentinos que nos enorgullecen a nivel mundial. Pero actualmente está en un estado crítico la educación pública en el país”.

“La principal problemática que vemos hoy en día es que las escuelas están tomadas por el sindicalismo. Señores como Baradel con los paros, que le quitan días de clase a los chicos”, indicó.

Propuestas:

Recuperar los valores y bajar la deserción escolar.

Que la educación sea un servicio esencial para todos los chicos

Hacer un pacto federal a 14 años donde todas las provincias se comprometan a tener 190 días de clase obligatorios.

Que se audite y que se capacite a todos los docentes para poder elevar el nivel de la educación.

Hacer obligatorio el inicio de inglés desde primer grado y programación en la secundaria.

Recomponer las escuelas rurales.

“Creemos que la educación es prioridad y que la educación pública tiene que ser prioridad en la Argentina. No queremos más rehenes a los chicos de la mafia sindical, sino que queremos una educación pública de calidad para todos los argentinos”, concluyó Velasco.

Por su parte, Rovira (UP) afirmó: “Hoy en día todos coincidimos en que la educación pública podría estar mejor. Queremos que los estudiantes cumplan con los días de clases, que nuestras escuelas estén en condiciones y que nuestros estudiantes cuando terminen la escuela tengan las herramientas necesarias para que el mercado laboral los reciba”.

Además, dijo: “Que los libertarios vengan a proponernos hoy los vouchers educativos que Pinochet implementó en la dictadura de Chile es una falta de respeto a toda nuestra historia. Nos vienen a hablar de vouchers para que la educación no sea obligatoria y que se eduque cada uno, cuando los estudiantes que más contención necesitan son los que más abandonados están por sus familias”.

Propuestas:

190 días de clases por ley, para que las peleas entre los políticos y los sindicatos no dejen a los estudiantes sin clases.

Estimular a los chicos desde una edad temprana y más adelante vincularlos con el mundo del trabajo.

Jardines maternales en todo el país,

Programación y robótica en los secundarios

Duplicar la cantidad de secundarios técnicos en el país

Aumentar el financiamiento educativo a 8 puntos del PBI.

En tanto, Gutiérrez (LLA) afirmó: “Nosotros tenemos la propuesta de los vouchers para las universidades nacionales, porque si uno sabe de legislación, sabe que no se puede aplicar de forma municipal, porque la educación depende de los municipios”.

“Nosotros proponemos este sistema de vouchers porque creemos que va a traer excelencia al sistema educativo. Creemos que va a poner a competir a las universidades y va a ser que aquellas que brinden un servicio de mejor calidad sean las que ganan. Compitan muchachos, si son tan buenos, compitan”, agregó.

Oportunidades y arraigo

Al abrir la temática oportunidades y arraigo, Rovira (UP) señaló: “Me duele que los argentinos se vayan del país. Me duele cuando escucho a Milei diciendo que somos una sociedad de mierda o a Macri diciendo que somos la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Y entonces me pregunto, ¿por qué quieren gobernar una sociedad que odian?”.

“En la política de hoy, parece que garpa la violencia o quién grita más fuerte. Incitan divisiones que terminan partiendo familias, separando grupos de amigos o separando parejas porque votan diferente. Ya no queremos más crueldad ni violencia en nuestro día a día”, dijo.

Por otra parte, Rovira aseguró que “no podemos pensar en tener un presidente que quiera bajar nuestra bandera del Banco Central para colgar la de Estados Unidos, que crea que nuestro Papa es el representante del maligno en la tierra”.

“No podemos tener un presidente que dice que las relaciones con China y Brasil son de los privados porque ellos son comunistas, como si el comercio y la diplomacia fueran cosas totalmente separadas, o un presidente que dice que el cambio climático es un delito del socialismo. ¿Se imaginan en los foros internacionales a un presidente argentino diciendo que las Malvinas no son argentinas?”, consideró.

“Yo sé que no son momentos fáciles para el país. Pero déjenme decirles que nuestro país es como un enorme avión que se está preparando para despegar. Ya tenemos instalada la primera turbina hace muchos años, que es el campo. Ahora estamos instalando las otras", dijo.

"Tenemos Vaca Muerta, los alimentos más importantes del mundo, petróleo y gas, una economía del conocimiento con cientos de miles de programadores para el mundo, las pymes exportadoras que venden nuestro trabajo al mundo, litio y una enorme cantidad de metales”, agregó.

“Estoy convencido de que nuestras soluciones transforman nuestra matriz económica trabajando en equipo, con consenso y con mucho diálogo”, concluyó.

Por su parte, Gutiérrez (LLA) apuntó: “Algunos creen que la Argentina se tiene que sumir en un asistencialismo total que la hunda en nada más ni nada menos que un Estado papá que no hace otra cosa que desembolsar plata para mantener por chirolas un par de personas felices”.

“Es mentira que el Estado de la Argentina está presente. No está presente porque si no, no tendríamos 40% de pobreza, si no no tendríamos 120% de inflación, si no no tendríamos un dólar a 700 pesos”, añadió.

“Con lo cual, hablar de un Estado presente, o mejor dicho, de un Estado presente con este presente, no es nada menos que hablar de un Estado casi terrorista, ¿Nos quieren ver muertos? ¿Hasta qué punto quieren llegar?”, consideró Gutiérrez.

A su turno, Velasco (JxC) afirmó: “Yo voy a hablar de arraigo, pero voy a hablar de lo que les importa a la gente del campo, que es poder quedarse a estudiar en el lugar donde nacieron, con la familia, con los amigos, y no tener que viajar o irse a otras provincias a vivir porque no tienen dónde estudiar, dónde formarse y dónde trabajar. Para que esto pase, esta situación que nos preocupa, el campo tiene que volver a ser rentable”.

Y agregó: “Las medidas continuas del kirchnerismo contra el campo, cargos fiscales, derechos de exportación, cupos a las exportaciones, son la principal problemática de que el campo no sea rentable. Mientras siga estando el kirchnerismo en el poder, vamos a estar cada vez peor. La situación del arraigo hoy en día es anormal. Desde 1988 a la fecha, pasamos de tener 420.000 productores a menos de 250.000. Y las cifras van bajando año tras año”.

"La salida es con el agro. Nosotros creemos que la prioridad tiene que ser eliminar los derechos de exportación. Pero no vamos a mentirles porque todos ustedes saben que el primer día no se pueden sacar las retenciones. Sí tenemos el compromiso de sacar las retenciones lo antes posible. Y lo vamos a hacer con un equilibrio fiscal y con un plan económico. Esto tiene que ser a largo plazo”.

Sinergia entre el sector público y privado

Al disertar en el bloque de sinergia entre el sector público y privado, Velasco (JxC) aseguró que “nosotros siempre estuvimos del lado del campo, ustedes lo saben. El gobierno kirchnerista está en las antípodas, siempre el campo fue el oligarca, siempre fue el campo al que se le sacó los dólares para poder financiar el gasto público y el gasto político”.

“De hecho, sin ir más lejos, en cada uno de los tractorazos, Patricia estuvo. Me tocó también particularmente acompañar. Y también, cuando en esas ideas extravagantes y locas de uno de los precandidatos a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, quería hacer una reforma agraria y también estaba en contra de la propiedad privada, tomando tierras”, afirmó.

“Tampoco creo que sirva ponerse en contra de las relaciones comerciales con China o con Brasil, como propone el otro candidato de la oposición, ya que yo no sé si desconocen el tema, pero el 50% del comercio exterior pasa por estos dos países. La salida, nosotros creemos que es con el campo, es con el productor, es con la gente que trabaja día a día para ganarse el mango del campo. Y no es con una motosierra. Es con la pala, es con la cosechadora, es con el orden”, concluyó Velasco.

A su turno, Rovira (UP) explicó que “la producción de conocimiento es una de las armas más poderosas que tenemos en el siglo XXI y no nos podemos dar el gusto de perder eso porque el Estado tiene que ser un aliado a las empresas, volcando sobre ellas todo el conocimiento científico y los servicios que puede brindar. Pero para poder exprimir al máximo la sinergia entre el sector público y privado, primero tenemos que conocer al Estado”.

“Y porque estemos enojados por la inflación o porque cuesta llegar a fin de mes, tampoco quiere decir que todo esté mal o hay que romper todo. Porque mientras más nos hagan creer que estamos en crisis, entonces es más fácil venir por todo lo que hemos logrado como país. No porque estemos enojados vale entregarle armas a la gente libremente y menos en este contexto de violencia donde salen loquitos con motosierras a la calle”, añadió.

Por último, Gutiérrez (LLA) dijo que el modelo que ellos proponen es uno que tenga verdadera sinergia entre el sector público y privado y que no hay sinergia en un sector público aprovechándose del privado.

“Yo creo que es importante, cuando mencionamos la sinergia, no solamente hablar de lo que necesita la Argentina, sino de lo que necesita el sector privado. Y el sector privado creo yo que lo que necesita es que lo dejen producir ya. Y por eso es que nosotros planeamos bajar las retenciones. Nosotros entendemos que no hay mejor propuesta, no hay mejor política para una Argentina desarrollada que un Estado que acompañe con las medidas, pero que no acompañe con la gestión. Porque la gestión tiene que ser privada”, aseveró.

