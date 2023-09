Acusan al gobierno porteño de realizar un "recorte educativo" a jóvenes con discapacidad

Familiares de jóvenes con discapacidad que asisten a Escuelas Integrales de Educación Especial de la ciudad de Buenos Aires denunciaron que desde 2021 sufren "un recorte educativo en educación especial" que limita la formación hasta los 22 años.

Eliana Villar, integrante del Colectivo de Familias de Personas con Discapacidad y Diversidad Funcional, explicó que hasta fines de 2021, los chicos “asistían de lunes a viernes a estas escuelas, algunos hasta los 36 años, donde se formaban pedagógicamente y en diversos talleres", dijo en diálogo con Télam Radio.

En ese sentido, denunció que desde 2022 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió "dar lugar a la Resolución 155/11 del 2011", que establece que las escuelas de educación especial admiten adolescentes y jóvenes con discapacidad hasta los 22 años.

El Certificado Único de Discapacidad se expedirá sin fecha de vencimiento

"Los chicos egresan ahora a los 22, le quitaron 8 años de formación, pero no hay nada para ellos, se quedaron sin presente, sin futuro", dijo Villar, madre de un joven que padece trastorno del espectro autista.

Al respecto, cuestionó que muchos jóvenes mayores de 22 años "están en sus casas" y muchos padres y madres "no pueden trabajar porque se tienen que quedar a cuidarlos". "Muchos no tienen la autonomía para quedarse solos y no existe ningún proyecto de parte del Gobierno de la ciudad para la formación permanente del adulto con discapacidad", planteó.

Para visibilizar esta problemática, familias, jóvenes y docentes este domingo 10 de septiembre, de 14 a 18, llevarán a cabo el Tercer Festival en Defensa de la Educación Especial, bajo la consigna "Basta de políticas de exclusión y ajuste".

El evento se realizará en Parque de los Patricios, en las inmediaciones del mástil, y habrá bandas musicales, talleres y oferta de gastronomía.

Cupo laboral para personas con discapacidad: cuál es la situación en el sector público y privado

La respuesta del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires

Ante la consulta de PERFIL, desde el Ministerio de Educación porteño señalaron que “no se tomó ninguna nueva medida al respecto, no se cerraron escuelas ni se restringió ningún servicio para esta modalidad* y remarcaron que la resolución del Consejo Federal de Educación 155/11, vigente desde 2011, “establece que las escuelas especiales de formación ocupacional están orientadas a jóvenes de hasta 20/22 años y son de jornada completa”.

Las instituciones, dijeron, “continúan ofreciendo talleres de diferentes características, que se cursan dos o tres veces por semana, para que los chicos egresados de la jornada completa diaria puedan seguir asistiendo con esa modalidad”.

Las escuelas “orientan a los alumnos para el cursado de talleres de elección personal y para que puedan finalizar el primario con un oficio”, y esa propuesta “se realiza de manera progresiva y en diálogo constante con los alumnos y las familias, teniendo en cuenta cada situación en particular”, agregaron.

Según sus perfiles, explicaron, se les ofrece “la posibilidad de continuar en la modalidad de Adultos o en la oferta de Educación No Formal de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la Vida, donde realizan talleres de formación en oficios junto con otros jóvenes”.

AG / Gi