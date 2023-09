La élite económica argentina encendió alarmas por el engrandecimiento de la figura “mesiánica” de Javier Milei. Primero fueron los planes económicos, que generaron incertidumbre en los negocios y paralizaron las inversiones. Ahora, son los modos del candidato presidencial libertario los que generaron intranquilidad en la “casta empresaria”, ya que se agrandó el temor del entronamiento de un liderazgo “absolutista”, con un discurso anti política que “puede asemejarse al poder unívoco de dirigentes que en distintas partes del mundo quieren manejar la agenda sin el debate democrático, ya sea por derecha como por izquierda”.

La expresión de advertencia se habla en los rincones del círculo rojo, en donde ven espejos similares en otros países del mundo, ante el denominado “cambio de época”, que se llevó puesto a gobiernos tradicionales. “Milei es más moderado cuando está en reuniones cerradas, pero incluso sus propios asesores admitieron que cumplen la función de moderar los malos humores” del candidato de La Libertad Avanza. “Mi trabajo es tratar de bajar su ánimo cuando se enoja por alguna crítica”, reconoció Darío Epstein, economista y asesor de Milei, según reconstruyeron algunos empresarios que participaron de una cena previa al Consejo de las Américas que organizó, semanas atrás, la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) y el AS-COAS en Buenos Aires.

Uno de los integrantes del poderos Grupo de los Seis (G6) admitió a PERFIL, off the record, que la preocupación de los empresarios gira en torno al “manejo autoritario que puede tener un dirigente que reprocha del debate y de los integrantes del sistema democrático”. “Si no funciona el Banco Central, entonces hay que cambiar a sus funcionarios. Si el problema está en los ministerios, hay que poner gente idónea. Pero lo que no se puede plantear es el cierre de las instituciones de la democracia”, advirtió el líder de una de las gremiales empresarias locales.

Existe una preocupación que subyace en el establishment local: Milei apuntó, hasta el momento, contra la casta política y los medios de comunicación. Por ahora, quedó a salvo el círculo rojo, a pesar de la indiferencia que le mostró en las apariciones pública, que tuvo como antecedente la falta de atención previo a las elecciones primarias de agosto pasado. “Nadie lo tomaba en serio”, admitió otro líder del sector privado, vinculado a la obra pública.

El temor es volver a ser blanco fácil, si es que las cosas no salen bien. Sucede que el peronismo suele tener al empresariado como el victimario perfecto como responsable de las crisis inflacionarias. Una ecuación que supo también utilizar, pero con un manual liberal, el expresidente Mauricio Macri durante su gestión en la Casa Rosada. “Somos los principales aportantes de las campañas, y también somos los primeros en llevarse los reproches cuando las cosas les empiezan a salir mal”, se quejó una de las fuentes empresarias consultadas.

Claro está que los negocios son la preocupación básica. “Queremos liberalismo, pero no tanto”, ironizó otro integrante del G6. Según el rompecabezas que armó el círculo de las reuniones secretas, que ahora sirven para financiar la campaña de LLA, la dolarización y la eliminación del Estado no es cosa seria, el menos en lo inmediato. “Pero la campaña ya presionó sobre los precios, advierte otra devaluación, pero esta vez brusca, y una libre competencia salvaje que no permitirá la sobrevida, aun de los más competitivos. Los resultados no tenemos que buscarlos en el futuro, porque hoy ya empezamos a perder plata, sólo por la incertidumbre”, se quejó el dueño de una fábrica bonaerense.

Pero la advertencia sobre el fortalecimiento de Milei como un “líder autócrata” que empezó a señalar la elite económica local tiene un correlato en el gobierno estadounidense de Joe Biden y de las organizaciones que miran con atención el surgimiento de outsiders en las representaciones democráticas. “Hay rasgos que muestran características similares a referentes que se enaltecen sin estructuras tradicionales para la conducción gubernamental, y que suelen ser respaldados por sectores marginales de la sociedad civil, que no podrían alcanzar o retomar el poder por sus propios medios. Eso se pudo ver en (Jair) Bolsonaro en Brasil, con la iglesia evangélica y un sector de los militares que le servían de sostén y, al mismo tiempo, le marcaban el rumbo”, analiza una fuente escuchada en la Casa Blanca.

Más allá de las semejanzas con el republicano Donald Trump, quien intentará retomar el poder presidencial en EE. UU. en las próximas elecciones, la preocupación de la administración Biden es que Milei irrumpa con un poder tan disruptivo que ponga en duda la continuidad de las instituciones democráticas, justo en un momento en donde el vector Brasil, como aliado estadounidense en la región, dejó de ser opción ante el vuelco pro ruso y aliado a China que mostró el presidente brasileño en las últimas declaraciones. “Respetamos la decisión soberana del pueblo argentino de decidir libremente a su presidente. Una vez elegido, intentaremos ser un puente de diálogo con el mundo occidental, de donde la Argentina es indudablemente perteneciente”, señalan en los Estados Unidos.

Al mismo tiempo, otras fuentes vinculadas a la diplomacia mundial dejaron entrever su preocupación por el surgimiento de liderazgos que cuestionan las representaciones democráticas. En todas las voces, incluso las locales, está presente el temor de un “desmanejo del poder”, que resulte en una ruptura de la representación de las instituciones, ya sea para cambiar al gobierno, como para sostenerlo. “Los asesores que Milei presentó ante el mundo están vinculado a la década del ’90, lo que demuestra que no hay recetas nuevas”, recordaron fuentes con sede en Washington DC. En Buenos Aires, son más tajantes: “no tiene equipo y se va a tener que rodear de todos exfuncionarios que habían sido expulsados de la gestión pública ante el fracaso del menemismo”.

