La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó este martes 17 de marzo una nueva jornada de pagos para los beneficiarios del sistema previsional y de asignaciones familiares. En un contexto marcado por el ajuste mensual bajo la nueva fórmula de movilidad, el foco está puesto en los jubilados que perciben el haber mínimo y cuyos documentos terminan en un número específico, quienes hoy verán acreditados sus haberes junto con el refuerzo económico dispuesto por el Gobierno.

El calendario de pagos para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo indica que hoy cobran aquellos con DNI terminados en 6. Según la resolución oficial 38/2026, la jubilación mínima en marzo se ubicó en $369.600,88, cifra a la que se le suma el bono extraordinario de $70.000 para aquellos que se encuentran en el escalón más bajo de la pirámide de ingresos, totalizando un piso de $439.600,88 brutos.

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Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el cronograma de este martes también contempla a los beneficiarios con documentos finalizados en 6. El monto bruto de la AUH para este mes ascendió a $132.814 por cada hijo, aunque el pago efectivo que reciben los beneficiarios es de $106.251,20, dado que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta sanitaria y escolar a fin de año.

En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), las beneficiarias que tienen el cobro habilitado para hoy son aquellas con DNI terminados en 5. El monto total de esta prestación se igualó al de la AUH, situándose en $132.814, siguiendo la misma lógica de retención mensual. Este esquema de pagos busca evitar la aglomeración en las entidades bancarias, aunque la mayor parte de las operaciones se resuelven mediante el uso de la tarjeta de débito en cajeros y comercios.

Detalles del bono y la movilidad de marzo

La actualización de los haberes que rige este mes responde al Decreto 274/24, que estableció subas mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. "Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales", confirmó el organismo en su sitio oficial. Para este periodo, el incremento aplicado fue del 2,88%, correspondiente a la inflación medida por el INDEC.

El bono de $70.000, que se mantiene congelado en términos nominales desde hace varios periodos, funciona como un amortiguador para los ingresos más bajos. ANSES aclaró que aquellos jubilados que perciben un haber superior a la mínima, pero inferior a los $439.600,88, reciben un extra proporcional hasta alcanzar ese techo. En cambio, quienes superan dicho monto no cuentan con el beneficio del refuerzo extraordinario este mes.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ya completaron gran parte de su calendario en la primera quincena, pero sus montos también reflejan el ajuste. Estas prestaciones se ubicaron en un haber base de $258.720,62, que con el bono de $70.000 llega a los $328.720,62. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzó los $365.680,70 totales, sumando el refuerzo compensatorio.

Consultas y vigencia de las órdenes de pago

El organismo previsional recordó que los beneficiarios pueden verificar su liquidación detallada a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se especifica el desglose del haber mensual, los descuentos por obra social y el monto exacto del bono de refuerzo. Esta herramienta digital es el canal principal para confirmar si el depósito se realizó de acuerdo a la escala vigente y los días asignados.

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Un dato relevante para quienes no puedan asistir hoy a las entidades bancarias es que las órdenes de pago y los comprobantes de cobro de marzo tienen una validez extendida. Según informó la administración, estos documentos siguen vigentes hasta el 10 de abril de 2026. Esto permite que el dinero permanezca en las cuentas bancarias o que el cobro por ventanilla pueda realizarse con posterioridad a la fecha exacta del cronograma sin riesgo de que los fondos sean devueltos al Tesoro.

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