La evolución de la actividad económica en los últimos meses sigue mostrando una forma caracterizada como “serrucho”, con altos y bajos en las comparaciones mensuales y, por ello, se estima que los niveles de crecimiento se ubicarían por debajo de los esperados por el Gobierno. En la Ley de Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo estimó un 5%.

En lo que va del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC cayó en febrero (-2,5%), abril (-1,5%) y mayo (-0,5%), mientras que solo mostró avances en enero (+0,2%) y marzo (+2,8%).

Si el nivel de actividad registrado en mayo se mantuviera sin cambios durante el resto del año, "el crecimiento anual sería de apenas 1,0%, muy por debajo del 3,0% proyectado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central", indicaron desde el CEPA.

En el último REM, el promedio de las consultoras prevé un crecimiento en el segundo trimestre de 0,6%, lo cual representa una caída de -0,6% respecto a la estimación anterior.

En sus últimos reportes, el Banco Mundial recortó -0,4% su previsión de crecimiento para 2026 en Argentina, estimándolo en 3,6% para todo el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo mantuvo en 3,5%.

Aldo Abram explicó por qué la economía argentina atraviesa una recuperación "en serrucho"

Desde Invecq señalan que en la comparación interanual (i.a.) de mayo (+0,2%), “los sectores en contracción neutralizaron por completo el aporte de los ganadores: Agro (+4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (+15,7% i.a.) aportaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual, mientras que Comercio (-4,3% i.a.) e Industria manufacturera (-5,6% i.a.) restaron 1,3 p.p.

“La expansión se concentra en actividades transables y capital intensivas, mientras que a los sectores intensivos en empleo y orientados al mercado interno les sigue costando arrancar”.

Según Invecq, en ese contexto el empleo privado general acumula 235.000 puestos por debajo de aquel nivel (-3,7%) ya que tanto los sectores como los perdedores crearon empleo privado registrado. A esta situación del empleo se le suman los salarios registrados, los cuales perdieron 3,1% contra la inflación entre enero y mayo de este año.

“El resultado es una masa salarial real del empleo formal privado debilitada simultáneamente por cantidad y por precio. No sorprende, entonces, ni la caída de la actividad en el bimestre abril-mayo ni las señales de que junio seguiría una tendencia de neutra a negativa”, indica el reporte.

Para Invecq, el crecimiento en 2026 se ubicaría en 2,5% anual, “aunque, en vistas de la dinámica del primer semestre (inferior al +2% i.a.), esto requeriría que en el segundo semestre la actividad recupere dinamismo”.

Juan Manuel Redolfi, economista de Fundación Libertad, comentó a PERFIL que “si bien es cierto que estamos en niveles récord de actividad económica, lo que se viene observando durante los primeros seis meses del año es una dinámica errática, con fuertes subas y bajas mensuales, aunque dentro de un sendero de máximos y mínimos crecientes”.

Redolfi también hace hincapié en el contraste de sectores federales como minería, energía y agro, actividades y otros con mayor presencia en el Gran Buenos Aires, como la construcción y la industria, “lo que ayuda a explicar la caída de la popularidad del Gobierno en esa área geográfica.

“El dato de mayo fue un trago amargo: solo ocho de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales. Para junio se espera que el indicador corrija parte de esa caída, aunque por lo pronto se observan señales mixtas”, añadió el economista.

Para Redolfi, “de cara al resto del año, será fundamental morigerar la dinámica errática del indicador y apuntalar a los sectores que continúan golpeados, una vez agotados los beneficios del muy buen plan de estabilización del Gobierno y cuando comience a jugar un papel más relevante el modelo de crecimiento planteado por el oficialismo. En ese sentido, es necesario que repunte el crédito, que mejore la inversión en los sectores menos competitivos y que se logre crear empleo formal registrado”.

Previsión para junio

El anticipo del EMAE de Equilibra prevé un estancamiento de 0,0% mensual desestacionalizado: “Este mes en particular, el mal desempeño se concentró en industria, construcción e intermediación financiera".

Con ese dato, el segundo trimestre del año arroja una caída de casi 1% contra el primer cuarto del año, explicada porque los sectores primarios caen 2,5% (compara contra la cosecha récord de trigo) y los no primarios 0,5%.

Por su parte, el acumulado del primer semestre del año la actividad finalizaría con un alza de 1,6% contra el mismo período de 2025, “explicada completamente por sectores primarios. Si se confirma nuestro anticipo de actividad de junio, es probable que volvamos a nuestra proyección de crecimiento de 2,0% para 2026”, indicaron desde la consultora.

Cómo mirar los datos de actividad, según el vice de Luis Caputo

Luego de conocerse los datos de actividad de mayo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, publicó un posteo en X sobre los saltos mensuales, a los que calificó como "ruidos" y qué implican para evaluar el crecimiento de la economía argentina.

“Saltos mensuales de ±3% que vimos en el 2026 implican que, en el lapso de 30 días, la economía cayó a una tasa anual de 30%; al mes siguiente creció a una tasa anual de 43%, para colapsar de nuevo al mes siguiente. Eso no pasa en ninguna economía real. La conclusión es simple: el EMAE mensual está capturando mucho 'ruido', consecuencia de una economía que está cambiando rápidamente por el programa de estabilización y las reformas del Presidente Javier Milei”.

Por ello, Daza considera que “pueden usarse otros promedios móviles para cancelar el ruido, pero la tendencia-ciclo es la medida más útil: además de la estacionalidad, elimina los componentes irregulares como huelgas y otros. ¿Qué nos dice sobre la actividad económica? Que en los últimos 26 meses Argentina rompió con la tendencia de los 15 años anteriores y muestra crecimiento todos los meses, sin excepción: 26 meses consecutivos. En los últimos 12 meses, la tendencia-ciclo acumuló un crecimiento de aproximadamente 2,5%”.

El viceministro de Economía describió que entre 2011 y 2024 la economía prácticamente no creció y en esos quince años, la actividad chocó cuatro veces contra el mismo techo (2013, 2015, 2017 y 2022). “Finalmente la economía rompió ese techo. En 2025 la serie alcanzó un máximo histórico y 2026 será el segundo año consecutivo en superarlo. Y esta vez, ese máximo de producción lo alcanzamos con superávit fiscal, sin emisión, con superávit externo y con el Banco Central comprando récord de reservas”.

LM/MSS