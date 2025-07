La balanza comercial anotó un superávit de US$ 906 millones, el más alto del año

La balanza comercial de junio reportó un superávit de US$ 906 millones, marcando una caída de US$ 974 millones con respecto al mismo mes del año pasado.

“Esta baja se debe principalmente a un aumento en las cantidades importadas mayor que el observado en las cantidades exportadas, a pesar de que el índice de términos del intercambio mostró un incremento de 11,9%”, señaló el reporte del INDEC.

En el sexto mes de 2025, las exportaciones totalizaron US$ 7.275 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 10,8%. La suba fue impulsada por un incremento de 11,2% en las cantidades exportadas y una caída de 0,4% en los precios. Al analizar los datos desestacionalizados se registró un alza de 4,4% en las exportaciones y de 0,4% en la tendencia-ciclo, en comparación con el mes anterior.

Por su parte, las importaciones alcanzaron los US$ 6.370 millones, marcando un incremento interanual de 35,9%. El crecimiento se atribuye a un aumento de 53,2% en las cantidades y a una disminución en los precios de 11,0%. Al analizar los datos desestacionalizados, se registra una baja de 1,2% en las importaciones y de 0,6% en la tendencia-ciclo, en comparación con el mes anterior.

En el primer semestre, las exportaciones acumularon US$ 39.742 millones (+4%), mientras que las importaciones totalizaron US$ 36.954 millones (+34,6%), dejando un superávit comercial de US$ 2.788 millones, ubicándose muy por debajo de los US$ 10.742 millones que se registraron en la primera mitad de 2024.

En desarrollo...