La deuda de los importadores con el exterior no para de crecer

Según los datos del Banco Central la deuda con importadores asciende a US$ 54 mil millones, compuesto por unos US$ 43 mil millones por parte de importadores de bienes y US$ 11 mil millones de servicios, destaca en un informe la sociedad de Bolsa Romano Group.

El informe señala que “el stock que más ha crecido en este último tiempo es el de bienes, con un aumento del 96% versus diciembre de 2021 y 30% servicios”.

“Además, la balanza comercial y de pagos indica que esta tendencia sigue en pie, con un aumento en solo septiembre de US$ 2.500 millones para bienes, el segundo mayor incremento mensual en la gestión de Alberto Fernández”, dice.

Romano Group indica que “el promedio para la deuda de bienes, desde diciembre desde 2007 hasta diciembre de 2021 fue de US$ 21.800 millones”.

Dos tercios de la deuda es con vencimiento en el corto plazo, plantea Romano Group. No obstante, desde la sociedad de Bolsa Cohen consideran que aunque prima cierta urgencia por resolver ese frente a fin de mantener el flujo de importaciones y evitar que se detenga la economía, más del 90% de la deuda sería manejable porque es entre empresas locales y sus casas matrices en el exterior.