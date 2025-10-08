La industria y la construcción mostraron leves repuntes mensuales en agosto

La industria y la construcción mostraron leves avances mensuales, de 0,6% y 0,4% respectivamente en agosto, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de 4,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-agosto de 2025 presenta un incremento de 4,4% respecto a igual período de 2024.

El Banco Mundial recortó a 4,6% la previsión de crecimiento para la Argentina este año

Los sectores que más influyeron en la caída interanual fueron: Productos de metal (-18,0%), Alimentos y bebidas (-2,3%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%), Maquinaria y equipo (-8,9%), Productos de caucho y plástico (-10,3%) y Productos textiles (-18,1%).

Desde el CEPEC señalaron que “el dato de agosto muestra que la recuperación industrial pierde ritmo. Mientras algunos sectores energéticos y tecnológicos sostienen el avance, la menor demanda y la baja del consumo interno continúan afectando al conjunto de la industria”.

Construcción

En agosto de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 0,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. El acumulado de los ocho primeros meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 8,0% respecto a igual período de 2024.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en agosto de 2025 mostraron subas en Asfalto (+61,0%), Mosaicos graníticos y calcáreos (+32,3%), Hormigón armado (+22,5%), Artículos sanitarios de cerámica (+21,2%), Resto de los insumos (+7,1%) Hierro redondo y aceros para la construcción (+1,5%).

Por otra parte, se observaron bajas ineranuales en Ladrillos huecos (-14,7%), Placas de yeso (-11,5%), Cales (-9,5%), Yeso (-8,0%), Pisos y revestimientos cerámicos (-4,5%), Cemento portland (-0,4%) y Pinturas para construcción (-0.2%).

