La venta de insumos para la construcción aumentó 1,08% en septiembre y cortó dos meses de caídas

La venta de insumos para la construcción registró un incremento superior al 1% en septiembre y cortó una racha de dos meses consecutivos de caídas. A pesar del estancamiento de la demanda interna, el sector marcó un crecimiento respecto a la dinámica de 2024.

Durante el noveno mes de 2025, el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, experimentó un alza de 1,08% respecto al derrumbe de 8,6% de agosto.

En la comparación interanual el IC anotó una recuperación del 6,5%. De esta forma, el acumulado de enero-septiembre de 2025 cerró 6,9% por encima del mismo período del año anterior. En ambos casos, los guarismos se explican por una baja base de comparación.

"En un contexto de baja demanda, durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote con respecto a los meses previos, pero se mantuvieron casi 8% por debajo del pico alcanzado en junio y julio del corriente año", explicaron desde Construya.

Siguiendo esa línea argumental, los referentes del rubro constructor remarcaron que "el escenario de alta volatilidad financiera de los últimos meses constituye un factor muy negativo para el sector de la construcción y de la refacción, a lo cual se agrega un factor climático también de alta inestabilidad”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

El estancamiento de la construcción

A propósito de lo ocurrido en septiembre, el presidente de la organización que lleva cuenta de la comercialización de insumos, Pedro Brandi, había advertido en diálogo con Canal E que "las altas tasas de interés, la volatilidad en el tipo de cambio y la incertidumbre del periodo electoral frena la toma de decisiones en hacer inversiones en construcción que son bienes postergables”.

Al mismo tiempo, Brandi hizo hincapié en cómo las oscilaciones cambiarias también impactaron en el sector: “Hay un punto que uno no puede dejar de mencionar, que es que el dólar ha dejado de ser una moneda fija, una moneda estable hace un tiempo”.

Por último, el especialista calculó que, en términos históricos entre el 15% y el 20% de la construcción argentina es obra pública. El gobierno de Javier Milei redujo este ítem del gasto estatal casi a 0% con el objetivo de alcanzar el superávit de las cuentas públicas.

De hecho, la industria constructora fue una de las más golpeadas durante el primer año de gestión libertaria, al desplomarse 27,4% respecto a 2023. "Alrededor de 20, 25% es reparaciones, refacciones, pequeñas ampliaciones. Y el resto está repartido entre grandes obras, que son los grandes edificios y viviendas más chicas”, concluyó Brandi sobre cómo es el sector.

