La inflación de septiembre superó el 2% según estimaciones privadas

La inflación de septiembre se ubicaría por encima del 2% después de cuatro meses con el número 1 por delante, de acuerdo con estimaciones privadas.

El INDEC dará a conocer la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el próximo 14 de octubre.

Según el IPC mensual de Equilibra, se ubicó en 2,3%. Los precios Estacionales lideraron el alza del mes (4,5%) y los Regulados treparon 1,8%.

Por su parte, los Alimentos y bebidas no estacionales subieron 1,3% de acuerdo con la encuesta de Equilibra.

Eco Go proyecta una inflación de 2,3% en su Relevamiento de Precios Minoristas con un incremento en Alimentos y bebidas de 2,9%.

"Si bien el pass-through (traslado a precios del aumento del dólar) sigue acotado, se aceleró con respecto a agosto y refleja, de forma parcial, el desancle de expectativas", añade el reporte.

Para Libertad y Progreso, la inflación de septiembre fue del 2,4%, con una variación interanual de 32,2% y acumulada en lo que va del año del 22,4%.

Aldo Abram, director Ejecutivo de la consultora señaló que “el índice muestra un importante impacto de precios regulados y servicios públicos”.

Y agregó que “este comportamiento va en línea con la depreciación del peso que hemos observado en los últimos meses. Si bien esa pérdida de valor impacta de manera inmediata en los tipos de cambio libres, en el resto de los bienes y servicios de la economía suele demorar al menos nueve meses en trasladarse plenamente”.

“Esperamos que, en el corto plazo, la inflación mensual se mantenga por encima del 2% e incluso pueda subir algunas décimas más en los próximos meses. De mantenerse esta dinámica, probablemente la inflación de 2025 ronde el 30% anual” añadió Abram.

Precios en el Gran Buenos Aires

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA tuvo un alza mensual de 2% en septiembre, levemente superior al 1,9% de agosto.

C&T describe que “los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubro de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada. El siguiente rubro de mayor incremento fue transporte (3,5%). En su interior se destacaron los precios de los vehículos, los combustibles y los pasajes aéreos, todos componentes muy ligados al tipo de cambio”.

De acuerdo con el reporte, en Bienes y servicios diversos, se destacó el alza de los productos de tocador, aunque también fue relevante el incremento de los cigarrillos en la segunda mitad del mes.

“Alimentos y bebidas subió 1,8%, con mayor dinamismo de alimentos que de bebidas. Las frutas aumentaron un 10%, explicando también el comportamiento de los productos estacionales”, sostiene el informe.

