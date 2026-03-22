La mora de las empresas se triplicó en un año

A la par del incremento en las dificultades de los hogares para devolver los préstamos, la mora de las compañías se triplicó en un año. Las Pymes son las más afectadas por el derrumbe del consumo. La irregularidad de las familias se ubica en su nivel más alto en 20 años.

La falta de pago de las compañías pasó de 0,7% a fines de 2024 a 2,5% en diciembre de 2025, con lo que escaló 257%. En enero, ésta se habría ubicado en torno de 2,6%, de acuerdo a los cálculos de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Al analizar por cantidad de empresa en lugar de por monto, se verifica que en enero una de cada ocho firmas (el 12,5%) presentaba atrasos mayores a 90 días en sus pagos. Avanzó de este modo 2,6 puntos porcentuales respecto de enero 2025.

El 1% de las empresas concentra el 75% del monto total prestado. En este segmento de grandes, la mora es baja (+2,1%), producto de sus mayores opciones financieras y capacidades de negociación de tasa, logrando así endeudarse más barato que la media. En contraste, en el 75% de los créditos de menor tamaño, la irregularidad de cartera representa el 10% del total y alcanza al 13,5% de las firmas. En este universo, el panorama se asemeja mucho más al de la cartera de familias que al de las empresas grandes.

Para los individuos, ya van 14 meses consecutivos de incremento de las personas que caen en cesación de pagos. Alcanzó en diciembre un récord en 20 años: 9,3%. Casi una de cada diez familias están afectadas, pero principalmente las más humildes. La mora es muy superior en las billeteras virtuales.

La irregularidad en los bancos del 11,1%, pero al poner la lupa en los inferiores a $ 1 millón se elevó al 15,3%, de acuerdo a los microdatos del Banco Central. En las fintech, el porcentaje de incumplimiento fue del 24,6% en diciembre, es decir, que una de cada cuatro no pudo devolverlo. En las inferiores a $ 1 millón, se elevó al 27,8%.