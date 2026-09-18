La morosidad del crédito a las familias escaló al 12,9% en julio

La morosidad en las familias alcanzó el 12,9% en julio, marcando un aumento mensual de 0,1 puntos porcentuales (p.p), según el último informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La autoridad monetaria indicó que la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel sistémico, mostrando un incremento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el mes anterior.

Por su parte, el indicador de mora de las financiaciones a las familias totalizó 12,9% en el séptimo mes de 2026, mientras que el coeficiente de irregularidad del crédito a las empresas alcanzó 3,6%, en ambos casos también mostrando una suba de 0,1 p.p. respecto al mes anterior.

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“Este desempeño mensual, tanto a nivel agregado como en el segmento de familias, estuvo explicado por una disminución del saldo real de financiamiento total y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular”, indicó la autoridad monetaria.

La probabilidad de default (PDE) estimada se redujo 0,2 p.p. en julio, hasta 2,4%. Al distinguir por tipo de deudor, la PDE de las familias se ubicó en 3,9% (-0,5 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1%, añadió el Central.

Refinanciaciones de deuda en marcha

Las entidades bancarias calculan que ya refinanciaron más de 500 mil préstamos en situación de irregularidad, de acuerdo con las declaraciones informadas por los propios bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según estimaciones de la consultora EcoGo, estas reestructuraciones alcanzaron a cerca de 386.000 personas durante julio, lo que representa un 6,5% del total de deudores morosos del sistema si se incluye la cartera del sector fintech.

En paralelo, las plataformas financieras y proveedores no bancarios señalan que iniciaron contactos con unos 2 millones de clientes para renegociar deudas.

En los últimos días, el Banco Ciudad y el Banco Nación anunciaron bajas en sus tasas de interés para refinanciar deudas.

El Ciudad bajó al 28% nominal anual (TNA) la tasa de interés destinada a refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito, préstamos personales y microcréditos, en el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta contempla plazos de entre 24 y 60 meses y estará disponible para las deudas en mora registradas hasta el 1° de junio de 2026. Los interesados podrán adherirse al programa hasta el 13 de octubre.

Por su parte, el Banco Nación informó este viernes que modificó las condiciones de refinanciación destinadas a clientes con deudas clasificadas en Situación 3 o superior. Las nuevas condiciones contemplan:

- Refinanciación en UVA para deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 7,5% y plazos de hasta 120 meses.

- ⁠Refinanciación en pesos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% para aquellos clientes que abonen sus cuotas en término, con plazos de hasta 96 meses.

LM