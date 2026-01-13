Récord: Se disparó el consumo de huevos en 2025 y la importación superó el 665%

Dentro de la dieta alimentaria habitual de los argentinos, el huevo se ha convertido en una pieza fundamental por su precio y versatilidad, al punto que en 2025 cada argentino consumió 398 unidades -35 más per capita que en 2024, colocando a la Argentina en el top 1 como el principal país consumidor de huevos del planeta. Ahora, bien, desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), relevaron con pesar que la producción el año pasado creció sólo 8,71%; sin embargo, las importaciones saltaron exponencialmente, alcanzando el 665%.

Desde la Cámara aseguran que el problema con las importaciones es que generan una seria preocupación en el sector por tres temas que consideran fundamentales:

- Sanitarios: Argentina es libre de enfermedades que están presentes en países vecinos.

- Sociales: Por la destrucción de pequeñas economías familiares.

- Comerciales: Porque no pagan impuestos y compiten deslealmente.

Por qué es récord el consumo de huevos en Argentina

Además, diferenciaron entre "importaciones formales e informales (contrabando de países vecinos) que fueron el 0,7% de la producción nacional, unos 133 millones de huevos", expresaron.

Al respecto indicaron que "crecieron 665%, muchas de ellas bajo la mirada cómplice de funcionarios públicos, generando esa “importación” una seria preocupación en el sector por temas sanitarios (Argentina es libre de enfermedades que están presentes en países vecinos), sociales (destrucción de pequeñas economías familiares) y comerciales (no pagan impuestos y compiten deslealmente)".

Sin embargo, el parque productivo nacional pasó de tener 57,7 millones de aves en el año 2024 a 62,71 millones de aves en el año 2025, con un incremento del 8,68%, de las cuales 74% son aves que producen huevos blancos y 26% aves que producen huevos marrones.

Dicho parque productivo pasó de producir 17.433 millones de huevos en el año 2024 unos 553 huevos producidos por segundo, a casi 19.000 millones de huevos en el año 2025 unos 610 huevos por segundo, con un incremento del 8,82%.

Este parque productivo alcanzó poco más de 402 huevos producidos per capita en 2025, contra los 370 en 2024, generando el crecimiento del 8,71%.

Crédito: CAPIA

Por otra parte, el sector exportó 323 millones de huevos en el año 2025, contra los 279 millones de huevos en el año 2024, un crecimiento del 15,8% que ayudó a amortiguar los importantes niveles de contrabando de huevos de países limítrofes.

El saldo entre importaciones y exportaciones dejó un superávit comercial de 0,8%, lo que significó una caída del 26,6% que en el año 2024.

Argentina es país con mayor consumo de huevos en el mundo

En el apartado referido al consumo interno, desde la entidad señalaron que “sigue siendo fuerte y sostenido”.

Javier Prida: “Argentina puede terminar el año como el país que más huevo consume en el mundo”

Desde hace más de 3 años el 98% de la producción local, más las importaciones formales e informales — contrabando de países vecinos — que fueron el 0,7% de la producción nacional, unos 133 millones de huevos.

Con respecto al desglose del consumo interno, pasó de 363 unidades en 2024 a poco más 398 en 2025, un aumento de 35 unidades per capita, colocando a la Argentina como el primer país consumidor de huevos del planeta.

Bajó el precio de los huevos, pero no llegó al consumidor

En el comunicado emitido por CAPIA destacaron que “el huevo sigue siendo la proteína de origen animal más completa, saludable, económica, versátil, sin desperdicio y amigable al bolsillo del consumidor, un aliado de la salud, el medio ambiente y el bolsillo”.

Con esto, informaron que el maple de 30 huevos, que contiene casi dos kilos de este producto desde mayo a la fecha bajó más del 60%, pasaron de abonarle al productor casi $5.600 el maple en granja a menos de $3.500 actuales, con una inflación en costos productivos de poco más del 40%.

Alerta por contrabando de huevos: detectan ingreso masivo desde países limítrofes

“Lo grave de esto es que en muchos puntos de venta no han trasladado las bajas al consumidor y el distribuidor y/o el comercio minorista se queda con una suculenta tajada”, señalaron en la misiva de la Cámara.

Por último, desde CAPIA mencionaron que siguen produciendo en Argentina con los “estándares más exigentes en sanidad, bienestar animal, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, bajo atenta mirada del SENASA, de las bromatologías municipales y nuestros clientes, que cada vez son más exigentes y sofisticados”.

GZ