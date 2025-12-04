La provincia de Santa Fe colocó deuda por US$ 800 millones en Nueva York

Luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocara US$ 600 millones en los mercados internacionales, a una tasa favorable del 7,8%, la provincia de Santa Fe obtuvo financiamiento internacional por US$ 800 millones con una tasa de 8,10%.

“La operación confirma la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del gobierno provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Pullaro: "El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad"

Las repercusiones de la operación

El Gobierno de Santa Fe concretó la colocación del bono SF34, por un monto de US$ 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10%, en una operación que posiciona a Santa Fe “entre los distritos con mayor credibilidad del país” según Olivares, quien encabezó la misión en Nueva York, donde se cerró la operación.

“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro”, remarcó. Además, destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas”.

Para Olivares, lo ocurrido en Wall Street con Santa Fe “es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales”.

Obras para impulsar la energía, la producción y la seguridad

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro informó que "este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”.

Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos, obras viales y proyectos vinculados con la seguridad pública, como nuevas estaciones policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.

Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a "mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública", indicaron desde el gobierno santafesino.

FN