Licuación de gastos y superávit fiscal: distintos economistas plantearon sus dudas por la sostenibilidad

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, indicara que en enero el Gobierno Nacional logró superávit fiscal en enero, distintos economistas consideraron que se trata de un resultado positivo, pero pusieron sus reparos sobre la consistencia del programa en el largo plazo teniendo en cuenta la licuación de gastos que implica.

La noticia se conoció este viernes por la noche y fue anunciada por el propio funcionario en sus redes sociales: en el primer mes del año, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $518.408 millones, resultado de un superávit primario de $2.010.746 millones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que llegó a $1.492.338 millones. Junto a los datos, Caputo compartió una frase que sería replicada también por Javier Milei: "El déficit cero no se negocia".

“El dato del resultado fiscal es muy positivo", comenzó expresando el economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Fausto Spotorno. Y agregó: "No toda la economía se resuelve arreglando la fiscal. Pero es una gran parte de la batalla, sobre todo en esta economía superinflacionaria”. Para el especialista, el superávit financiero conlleva “no tener que destruir la moneda para sobrevivir” y “no andar mendigando deuda para pagarle a los jubilados, mantener obra pública y asistir a los más pobres”.

Por su parte el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira, recordó que el país había perdido el superávit fiscal en 2008 y que “en 16 años, el déficit fiscal sumó 75 puntos del PBI, equivalente a US$ 375.000 millones a precios de hoy”. Y detalló: “Para financiarlo, la deuda pública aumentó en US$ 250.000 millones y se sumaron tres ceros a la moneda. Déficit, nunca más”. En una línea similar a la de Spotorno, aseguró que no tener déficit permite tener una moneda sin inflación y sana.

Para el economista y director general de la fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, el logro del superávit es un “tremendo dato” que impacta en la suba de los bonos. “Los bonos están 135% arriba de lo que valían hace 14 meses. Empezaron a subir cuando las encuestas mostraban que el peronismo perdía y siguieron subiendo con (la asunción del presidente Javier) Milei”, recordó.

Juan Ramón Rallo, economista español, manifestó que el superávit presupuestario “probablemente sea el principal motivo apreciación del peso y de la fuerte caída del riesgo país durante los últimos días” pero remarcó que el desafío será “mantenerlo”.

La licuación de los salarios y el "Plan Caputo"

Más allá de las consideraciones positivas de los especialistas sobre el dato que publicó Caputo, hay reparos respecto a la consistencia del programa económico teniendo en cuenta la pérdida de valor de los salarios reales. Nicolás Bertholet, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet, sostuvo a través de su cuenta en la red social X que “el desafío es ordenar las cuentas fiscales sin licuar el salario de los trabajadores estatales, jubilados y los ahorros”. “Los logros del Gobierno en materia fiscal se basan en el cepo cambiario y la tasa muy pero muy negativa. No hay que olvidarse de eso y ver qué pasa si a mitad de año se levanta el cepo. Hasta ahora está todo atado con alambres”, agregó.



Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros, calificó como “excelente” el resultado fiscal, pero señaló que le “cuesta pensar en la sostenibilidad” del mismo y que hubo un ajuste “criminal” en las jubilaciones mediante licuación.



Marina Dal Poggetto. de Eco Go, expresó en una entrevista radial con Mitre: “Hoy el programa fiscal está centrado fundamentalmente en la megalicuación de las jubilaciones, la obra pública y las transferencias a las provincias, lo que genera un conflicto distributivo”. De acuerdo a la especialista, se trata de un "ajuste clásico" que tiene dos características: es recesivo e inflacionario. “Pulverizó los ingresos y ahorros de una parte muy importante de la sociedad”, dijo.

Luego, dio detalles sobre el plan económico que está llevando adelante La Libertad Avanza: “El programa está saliendo mejor de lo que se esperaba originalmente. La inflación está bajando un poco más rápido, el Banco Central sigue comprando dólares y los números fiscales vienen siendo mejores de lo que parecían".

Según Dal Poggetto, "los dólares financieros valen lo mismo de lo que llegaron a valer en el pico de las elecciones, donde hubo valores de US$ 1.200, la brecha cambiaria es muy alta para el funcionamiento normal de la economía". También agregó que es una economía que "empieza a encarrilarse".

Finalmente, dejó planteada una incógnita para las autoridades referida a "como pensar un programa que no esté basado solamente en una megalicuación del gasto o un recorte de gastos que políticamente no se sostiene”.

