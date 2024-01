Los bancos provinciales no podrán otorgarles créditos a los gobiernos locales, de acuerdo con una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que decidió no extender la autorización que otorgaba a las entidades financieras.

La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa brindada este martes.

"El Banco Central nos informa para que transmitamos que ha quedado fuera de agenda la extensión de autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizaban muchas veces para cubrir sus necesidades financieras urgentes", señaló Adorni.

El 31 de enero vence una norma del 2019 que le permitía a los gobiernos provinciales pedirles a sus bancos recursos para pagar salarios, por fuera del cupo establecido para el financiamiento de esos bancos a los fiscos provinciales.

En octubre de 2019 tras el resultado electoral y en la contienda política con el riesgo que jurisdicciones no puedan hacer frente a los sueldos públicos, el Banco Central emitió la Comunicación "A" 6816.

Bajo el título Financiamiento al sector público no financiero y en lo atinente a Adelantos transitorios dispuso que "se considerará –adicionalmente– como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio (...) a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal".

Dicha resolución se ha venido renovando todos los años, pero el vocero presidencial informó que el Central dejará caer al 31 del corriente. La decisión se conoce en medio de la pelea con los gobernadores por la aprobación de la Ley de Bases y el envío del proyecto para reponer el impuesto a las Ganancias para los asalariados.

Manuel Adorni, vocero presidencial.

Las cuentas provinciales en la mira del Gobierno

Entre otras de las frases que dejó en la conferencia el vocero presidencial, ante la consulta de la posibilidad que no salga el proyecto de Ley Ómnibus, volvió a cargar contra las provincias.

"Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir", indicó Adorni.

También se cruza con la posibilidad emisión de cuasimonedas por parte de las provincias que no logren equilibrar sus cuentas.

El gobierno de La Rioja fue el primero que avanzó en este sentido con una ley votada por la legislatura y varias otras provincias esperan el resultado de esa experiencia para evaluar decisiones similares.

LM