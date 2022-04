Martín Redrado: "Necesitamos una ley de desindexación del gasto público"

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil, y planteó sus propuestas económicas frete a las grandes problemáticas de la Argentina: alta inflación y estancamiento económico.

JF: ¿Cómo se resuelve el problema de la inflación?

MR: Se resuelve, como ocurrió en otras oportunidades, con una ley de desindexación del gasto público. Es una combinación de leyes fiscales y monetarias, que marquen un rumbo que permita anclar las expectativas inflacionarias. En particular, me gustaría ver al Congreso debatiendo una ley de desindexación, que la llamaría "ley de estabilidad macroeconómica", que marque una reducción de la nominalidad que tiene el gasto público, que es el 42 por ciento de la producción nacional. De manera tal que si nosotros pudiéramos fijar un sendero claro para lograr una ley, con mayorías especiales, es decir, con dos tercios, el rumbo se va a mantener. Y esa ley tiene que marcar para este año un crecimiento del gasto público del 40 por ciento, el año que viene del 30 por ciento, luego del 20 por ciento, hasta llegar al 10 por ciento. Luego, habría que hacer una rendición de cuentas, que nunca hemos tenido en Argentina por parte de los ministros que se ocupan del gasto público, y que esa rendición de cuentas venga por el Congreso. Aquí, como se sabe, la inflación vienen subiendo escalón por escalón, y con un paquete de cinco leyes que pueden cambiar las expectativas, el camino para bajar la inflación es la desindexación del gasto público.

JF: En ese proceso, dado que la inflación es un impuesto que cobra el Estado y le genera alrededor de puntos del producto bruto, esa ley de desindexación macroeconómica, ¿implicaría al mismo tiempo una reducción del gasto público y cómo juega la inflación en eso?

MR: Exacto, eso permitiría anclar las expectativas inflacionarias. Es decir, si uno tiene el gasto público que va creciendo de esa manera, está claro que sería mucho más fácil generar un acuerdo de precios y salarios, como lo hizo Israel para salir de la hiperinflación. Entonces, con eso ya estás marcando un camino a partir de cómo se va a comportar el sector público y con un esquema de rendición de cuentas trimestrales, para tomar medidas correctivas en caso de que exista algún desvío en las metas. Esto solo no se puede tomar, por eso propongo un camino de cinco leyes: un sendero monetario que vaya aparejado con esta línea fiscal, un proceso de modernización de la estructura tributaria para que más argentinos paguen menos impuestos, y lo termino de complementar con una ley que impulse la generación de dólares genuinos a través de la reducción a cero de las retenciones a las exportaciones de todo incremento en unidades exportables. Yo siempre fomento y pienso en políticas públicas que generen estímulos y que generen incentivos, no que repriman las conductas de los argentinos. Y, por último, una ley nacional de infraestructura con las principales obras públicas que necesita el país, para integrar nuestra producción al mundo, financiada por organismos multilaterales de créditos. Pero hay que tomar todas las medidas juntas y que pasen por el Congreso para resolver los principales problemas que tiene Argentina: la alta inflación y el estancamiento económico.

JF: ¿Cómo te imaginás la posibilidad de implementar un plan así en un contexto político de fragmentación? ¿Lo pensás frente a la posibilidad de un cambio de gobierno en las próximas elecciones o incluso en la actual gestión?

MR: Primero hay que darse cuenta que uno tiene un problema y parecería que el gobierno está conforme con las cosas como están. Por lo tanto, no pareciera que hay alguna idea de cambio, las medidas antinflacionarias se toman trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas, siempre se le hecha la culpa a los formadores de precios, a los supermercados, y la raíz del problema es una mala política económica. Entonces, si no te das cuenta que tenés un problema, es muy difícil resolverlo. Por lo cual, me parece que el debate quedará para el año que viene, dependiendo de cuál sea el debate. Lo que sí es esencial es que sea por leyes.

JF: Cuando vos hablás con los economistas de Juntos por el Cambio, ¿notás que ellos coinciden con el diagnóstico tuyo y con parte de la terapia?

MR: Todavía están en un proceso de desarrollo de las ideas y las propuestas. Yo creo que comparten el diagnóstico de los problemas que tiene Argentina, pero en términos de terapia, es decir, de qué hay que hacer al respecto, no han emergido las propuestas específicas.

Martín Redrado: "Argentina es un país sin rumbo, que no tiene un plan en materia económica"

JF: Sobre la dolarización que propusieron algunos diputados, ¿cuál es tu visión sobre la idea de respuesta a la problemática?

MR: La dolarización es un espejismo que no resuelve los dos problemas críticos que tiene la economía en Argentina: la alta inflación y el estancamiento económico. A mi juicio, el gran desafío que tenemos los que hacemos políticas públicas es generar un programa que sea simultáneo y sincrónico. No podés tener un programa que solo ataque la inflación si, al mismo tiempo, no atacás los problemas de falta de crecimiento. Por otra parte, me parece que Javier Milei es un economista muy bien formado, con ideas muy teóricas, que todavía no tienen forma de aplicarse, pero me paree valioso su aporte porque trae propuestas y su gran acierto fue plantear la idea de casta política que resuelven sus problemas y no los de la gente.