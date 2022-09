Más restricciones a las compras online: cuánto se puede gastar ahora

El Gobierno apretó aún más esta semana cepo a las compras en el exterior. A través de una nueva resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se dispuso el cambio de reglamentación para el sistema courier de esa modalidad de compra, rebajando el tope máximo para ingresar productos importados al país.

De esta manera, el tope de envíos para las compras en el exterior pasó de US$3.000 a US$ 1.000 según quedó plasmado en la Resolución General 5260/2022 rubricada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El sistema courier permite a las personas realizar compras en el exterior en dólares u otra divisa extranjera, e ingresarlas al país. Asimismo es implementado por empresas para ejecutar e-commerce transfronterizo.

La medida estipula que se mantiene la posibilidad de ingresar hasta tres unidades de la misma especie en un mismo viaje, mientras estas “no presuman finalidad comercial”; según indica la resolución. El peso máximo de envío es de hasta 50 kilos, es decir, quedó igual.

El organismo a cargo de Carlos Castagneto aseguró que decidió modificar los criterios debido a que “se detectaron irregularidades las cuales derivaron en denuncias infraccionales y/o penales”.

De esta manera, la medida se suma a otras ya implementadas sobre las compras en el exterior como el de las cuotas con tarjeta de crédito, que dispuso el Banco Central a finales de junio; el recargo para el dólar tarjeta, vigente desde el 14 de julio, que impuso un aumento del impuesto de la retención a cuenta de Ganancias que se subió de 35% a 45%.

Asimismo, se estableció que “el valor FOB de las mercaderías a exportarse no exceda los dólares US$ 3.000 para cada remitente del envío” mientras que el valor FOB de las mercaderías a importarse, “consignadas a un mismo destinatario, no excedan los dólares estadounidenses un mil (US$ 1.000.-) por vuelo y el peso total del envío sea de hasta cincuenta kilogramos (50 kg)”.

Los productos permitidos son: comestibles, indumentaria, juguetes, productos tecnológicos, objetos de decoración, entre otros, siempre que se trate de: mercadería para uso personal y no comercial, envíos de hasta 50 kilos de peso y operaciones que no superen los US$ 1.000 de importe final.

