Mayoristas extienden el "Black Week" con descuentos de hasta 40%

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció la extensión hasta el domingo 31 de mayo del Black Week Nacional Mayorista, una iniciativa de ofertas que originalmente finalizaba hoy y que fue prolongada tras el fuerte impacto positivo registrado durante su primera semana.

Según relevaron desde el sector, las ventas crecieron hasta un 25% en los salones de los comercios adheridos. Más allá de la facturación, el dato más llamativo de la campaña fue la incorporación de un nuevo perfil de comprador: familias que nunca antes habían recurrido a este canal para abastecerse.

De esta manera, unos 200 locales mayoristas de todo el país —tanto con puntos de venta físicos como online— continuarán ofreciendo durante una semana más promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de primera necesidad, tales como alimentos, bebidas, artículos de perfumería y limpieza. Cada empresa adherida define los beneficios según sus propios productos y condiciones comerciales.

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“El objetivo de la acción es fomentar el consumo y acercar precios competitivos tanto a comerciantes como a las familias”, señalaron desde CADAM.

La entidad empresaria explicó que, a través de esta campaña, se busca “combatir la inflación” y fortalecer un canal del que dependen miles de comercios de cercanía —como almacenes, supermercados chinos, perfumerías y kioscos—, aunque esta edición se destacó por la fuerte irrupción del consumidor final, que asiste a las góndolas mayoristas para hacer rendir el presupuesto familiar.

Números en rojo y stocks acumulados

El esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas llega en un contexto de desaceleración inflacionaria pero con una marcada retracción de ventas. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan la magnitud de la crisis que atraviesa el comercio.

De acuerdo al organismo oficial, las ventas en los mayoristas cayeron un 1,4% en marzo con respecto al mes anterior. Si la medición se realiza a precios constantes, la contracción es aún más profunda: una caída del 7,2% respecto a marzo de 2025, mientras que el acumulado del primer trimestre de 2026 arroja un retroceso del 2,6% interanual.

En contrapartida, las ventas totales a precios corrientes (que nominalmente sufren el efecto de la inflación) sumaron 374.252,8 millones de pesos, un 16,7% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que la inflación se ubicó por encima del 32%.

La confianza empresarial sigue en terreno negativo

El termómetro sectorial tampoco muestra señales claras de alivio en el corto plazo. La última Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas del INDEC reveló que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) cayó un 4,4% en abril, manteniéndose en terreno negativo.

Este pesimismo empresarial se sustenta en un balance adverso del 26,7% respecto de la situación comercial actual y de un 12% en relación a los stocks en volumen, lo que demuestra que la mercadería acumulada en los galpones no se está vendiendo al ritmo esperado. Por el momento, este panorama no logra ser compensado por las expectativas a futuro de los empresarios, que apenas muestran un leve saldo positivo del 1,3%.

LM