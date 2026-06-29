Mercado Libre pierde el liderazgo: Petrobras se convierte en la empresa latinoamericana más valiosa de Wall Street

El mapa de las empresas latinoamericanas más valiosas que cotizan en Wall Street cambió de manera significativa durante el primer semestre del año. Después de varios años en la cima, Mercado Libre dejó de ser la compañía de mayor capitalización bursátil de la región y fue desplazada por Petrobras, impulsada por la recuperación de los precios del petróleo y el renovado interés del mercado por compañías vinculadas a los recursos naturales.

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El cambio de liderazgo refleja una rotación de los inversores hacia empresas tradicionales, con fuerte generación de caja y elevados dividendos. En ese contexto, el alza del petróleo y del cobre benefició especialmente a las compañías energéticas y mineras de América Latina, mientras que las empresas de crecimiento perdieron parte del protagonismo que habían tenido en los últimos años.

Cómo cambió el ranking

Según Bloomberg Línea, Petrobras pasó a ocupar el primer lugar entre las empresas latinoamericanas listadas en Wall Street, mientras que Mercado Libre retrocedió en el ranking. Itaú Unibanco, América Móvil y Vale también avanzaron posiciones, favorecidas por el renovado interés de los inversores en sectores considerados más defensivos. Por su parte, Nu Holdings también ganó presencia entre las compañías de mayor valor bursátil de la región, aunque quedó por detrás de esos gigantes.

La comparación entre el cierre de 2025 y la semana pasada muestra con claridad el cambio de escenario. A finales de diciembre, Mercado Libre encabezaba el listado con una capitalización cercana a US$102.000 millones, seguida por Nu Holdings con unos US$81.000 millones e Itaú Unibanco con alrededor de US$76.000 millones.

Sin embargo, al cierre de la semana pasada Petrobras superaba los US$101.000 millones y se convertía en la empresa latinoamericana de mayor valor bursátil. Itaú ascendía hasta unos US$91.000 millones y desplazaba a Mercado Libre al cuarto lugar, mientras América Móvil y Vale también avanzaban posiciones.

En contraste, Nu Holdings descendía hasta una capitalización cercana a US$61.000 millones, reflejando la pérdida de impulso de las compañías de crecimiento frente al renovado interés por empresas vinculadas a la energía, la minería y la banca.

El regreso de las compañías tradicionales

Petrobras representa el caso más evidente de este cambio. Su capitalización pasó de alrededor de US$75.000 millones a más de US$101.000 millones durante el período. Parte de ese avance coincidió con el repunte del petróleo provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que impulsó las cotizaciones del crudo y benefició al sector energético.

El movimiento no se limitó a la petrolera brasileña. Itaú Unibanco, América Móvil y Vale también mejoraron su posición en el ranking, consolidando el predominio de empresas vinculadas a sectores tradicionales de la economía, según información de Bloomber Linea.

Más abajo en la clasificación, Fomento Económico Mexicano (Femsa) conservó su lugar entre las mayores compañías latinoamericanas que cotizan en Wall Street, mientras Bradesco y Axia Energía también permanecieron entre las empresas de mayor capitalización bursátil de la región. Esto muestra que el reordenamiento favoreció principalmente a compañías con exposición a sectores tradicionales, aunque sin modificar por completo la composición del listado.

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Mercado Libre mantiene su fortaleza

El retroceso de Mercado Libre y Nu Holdings no responde, sin embargo, a un deterioro estructural de sus negocios. De acuerdo con reportes de Citi, ambas compañías continúan expandiendo ingresos y clientes, aunque enfrentan un mercado mucho más exigente respecto de la rentabilidad futura y las valuaciones de las empresas de crecimiento.

Pese a haber cedido el liderazgo regional, Mercado Libre continúa siendo una de las compañías tecnológicas más importantes de América Latina y mantiene una capitalización bursátil que la ubica entre las mayores empresas de la región que cotizan en Nueva York. El cambio de liderazgo, más que un deterioro de la firma fundada por Marcos Galperin, refleja un cambio en las preferencias de los inversores, que en los últimos meses privilegiaron empresas con flujos de caja más previsibles y mayor exposición al ciclo de las materias primas.

FN/ML