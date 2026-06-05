Mariano Gorodisch explicó cómo funciona “el nuevo rulo de Mercado Libre”

El financiamiento con tarjeta de crédito atraviesa un momento delicado en la Argentina, marcado por consumo frenado, tasas todavía elevadas y una mora que obliga a los bancos a endurecer condiciones. Mariano Gorodisch, analista económico, advirtió a Canal E que el consumo financiado con tarjeta acumula cinco meses consecutivos de caída en términos reales. En ese contexto, explicó que algunos consumidores comenzaron a utilizar una estrategia informal para conseguir liquidez a tasa cero aprovechando promociones de cuotas sin interés.

El fenómeno apareció con fuerza durante el Hot Sale, cuando algunas plataformas ofrecían hasta 18 cuotas sin interés. Gorodisch describió lo que llamó el “nuevo rulo de Mercado Libre”: comprar un producto caro en cuotas, cancelar la compra y recibir la devolución del dinero en cuenta, para luego pagar ese monto en cuotas sin interés. “Te comprás un televisor caro de 10 millones de pesos, 18 cuotas sin interés, cancelaban la compra, te daban devolución dinero en cuenta y te dan directamente los 10 millones de pesos”, explicó.

El analista aclaró que no se trata de una práctica sostenible ni recomendable como mecanismo habitual. “No es algo que se puede hacer en forma sistemática porque te van a cerrar la cuenta, es para hacerlo una vez y listo y nunca más”, advirtió. También anticipó que las empresas podrían modificar la forma de devolución y pasar a reintegrar el dinero en cuotas, justamente para evitar que esta estrategia siga siendo utilizada como financiamiento gratuito.

El “nuevo rulo de Mercado Libre”: cómo funciona y por qué surgió

La explicación de Gorodisch parte de un problema concreto: los préstamos personales siguen siendo caros. Aunque bajaron algo las tasas para adelantos en cuenta corriente de empresas, los créditos personales continúan con costos muy altos para los consumidores. Frente a esa dificultad, algunos usuarios buscaron alternativas en las promociones de cuotas sin interés, especialmente durante eventos de consumo masivo como el Hot Sale.

La mecánica, según detalló, fue simple pero llamativa. El consumidor compraba un producto de alto valor en 18 cuotas sin interés, cancelaba la operación y recibía el dinero acreditado en la cuenta. De ese modo, obtenía liquidez inmediata y luego pagaba el monto en cuotas, como si hubiera conseguido un préstamo a tasa cero.

La práctica generó impacto en las empresas. “Lo que le pasó a muchas compañías es que nunca vieron tanta cancelación de compras como ahora en el Hot Sale”, señaló Gorodisch. Según su lectura, ese aumento de cancelaciones estuvo directamente vinculado con usuarios que buscaban financiamiento en un contexto donde el crédito tradicional resulta poco accesible.

Sin embargo, el propio analista marcó el límite. El sistema puede funcionar una vez, pero si se repite puede derivar en bloqueos, cierre de cuentas o cambios en las políticas de devolución. Por eso, más que una solución estructural, el “rulo” expone hasta qué punto las familias buscan alternativas para financiarse cuando los préstamos y las tarjetas se vuelven cada vez más restrictivos.

Mora récord y límites más bajos: por qué cae el consumo con tarjeta

Gorodisch explicó que el uso de la tarjeta como herramienta de financiamiento se está reduciendo por el aumento de la mora. Según sostuvo, hay una morosidad de alrededor del 13% en bancos para tarjetas de crédito, considerando deudas con más de 90 días de atraso. Ese nivel obliga a las entidades financieras a mirar no solo la mora consolidada, sino también señales tempranas de riesgo.

La “mora temprana” se convirtió en una variable clave para los bancos. Gorodisch señaló que las entidades observan a quienes comienzan a atrasarse a los 30 días o a quienes pagan el mínimo dos o tres veces consecutivas. Ante esos comportamientos, los bancos actúan preventivamente y reducen los límites de consumo.

El recorte afecta tanto compras en un pago como compras en cuotas, aunque especialmente estas últimas. “Le bajan los dos límites, no tanto para hacerlo a un pago como a una cuota”, explicó. Por eso, muchos consumidores se encuentran con la tarjeta rechazada al intentar comprar, incluso cuando creen que todavía tienen margen disponible.

El problema también ocurre por falta de actualización frente a la inflación. Aunque el banco no reduzca nominalmente el límite, si no lo ajusta por inflación, en términos reales el usuario pierde capacidad de compra. Ese deterioro silencioso también ayuda a explicar por qué el consumo con tarjeta cae, especialmente en bienes durables o compras de mayor valor.

Para los clientes con mora más avanzada, la situación es más severa. Gorodisch explicó que cuando hay más de 90 días de deuda pueden aparecer planes de refinanciación con más plazo y menor tasa, pero a cambio el banco corta directamente la tarjeta. “No es que le bajan el límite, sino que se la cortan, se la anulan, no puede seguir consumiendo”, resumió.

Pagar el mínimo no siempre alcanza: la recomendación para evitar una bola de deuda

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue qué hacer cuando el usuario no puede cancelar el total del resumen. Gorodisch insistió en que muchas personas creen que solo tienen dos opciones: pagar el mínimo o pagar todo, pero eso no es así. Su recomendación fue pagar todo lo que se pueda, incluso si no se llega al total, para achicar deuda e intereses.

El analista fue concreto: “Si vos no llegás a pagar el mínimo, pagá todo lo que puedas de la tarjeta. Y si al día siguiente te va entrando más plata, andá siguiendo pagando la tarjeta”. También explicó que, si el mínimo es de 100.000 pesos y la deuda total es de un millón, pero el usuario tiene 300.000, conviene pagar esos 300.000 y no quedarse solo en el mínimo.

La razón es que los intereses se calculan por día. Cada pago parcial reduce el capital sobre el cual se aplican los cargos, por lo que ayuda a frenar el crecimiento de la deuda. “Cada día que vos vayas pagando, se te va licuando la deuda, porque el porcentaje de intereses es por día que te van cobrando”, explicó.

Gorodisch también comparó el costo del crédito con la inflación esperada. Mencionó que el Banco Nación ofrece planes de refinanciación con una tasa nominal del 65%, pero que el costo financiero total puede llegar al 114% al sumar IVA, Ingresos Brutos, gastos administrativos y seguros. Frente a una expectativa de inflación inferior al 30% para los próximos 12 meses, advirtió que el costo del financiamiento puede ser hasta cuatro veces mayor.

Inflación, salario y dólar: qué espera Gorodisch para los próximos meses

Sobre el próximo dato de inflación, Gorodisch anticipó una desaceleración frente al 2,6% de abril. Estimó que mayo podría ubicarse alrededor del 2,2%, lo que implicaría una mejora relativa del salario real si las remuneraciones comienzan a recomponerse. Ese escenario podría dar algo de aire al consumo, aunque todavía condicionado por la deuda de los hogares y las restricciones bancarias.

El analista también mencionó el impacto del Mundial sobre los consumos con tarjeta. Según señaló, habrá muchos gastos en dólares por la cantidad de argentinos que viajen, lo que puede modificar temporalmente la dinámica de consumo y financiamiento. Sin embargo, advirtió que después del Mundial comenzará a pesar con más fuerza el calendario electoral.

De cara al segundo semestre, Gorodisch espera mayor tensión cambiaria potencial. Explicó que hasta julio habrá oferta de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, que se atrasó parcialmente. Pero a partir de agosto podría aparecer una dolarización por cobertura electoral, especialmente por el desdoblamiento de comicios provinciales y el inicio más intenso de la campaña.