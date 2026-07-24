Moody’s elevó la calificación crediticia de la Ciudad por el orden de sus cuentas públicas

Moody’s Ratings elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires de B2 a B1, con perspectiva estable, debido a la solidez de sus resultados financieros, sus bajas necesidades de financiamiento y su reducida dependencia de las transferencias del Gobierno nacional.

De esta manera, después de 14 años, la Ciudad volvió a obtener la calificación B1 y se posicionó como la jurisdicción con la mejor nota subsoberana de la Argentina. Además, quedó dos escalones por encima de la calificación soberana del país, que esta semana fue elevada por la misma agencia desde Caa1 hasta B3.

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana Argentina

El informe de Moody’s destacó que la mejora responde al perfil crediticio más sólido que presenta la Ciudad en comparación con otras jurisdicciones de la región, medido a partir de sus resultados operativos y financieros y de su baja dependencia de los recursos enviados por la administración nacional.

“Contundente!!! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri en su cuenta de X.

Moody’s destacó la posición financiera de la Ciudad

En el documento, la calificadora señaló que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente, debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su exposición manejable a la deuda denominada en moneda extranjera.

La agencia también prevé que la administración porteña mantendrá, en el mediano plazo, métricas financieras consistentes con su perfil crediticio actual. Esta proyección está respaldada por una sólida posición de liquidez, un cronograma de amortizaciones cómodo y la continuidad de una gestión financiera prudente.

Moody’s elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires a la nota más alta

El ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, afirmó: “Luego de 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s Ratings, posicionándose así como la jurisdicción con la mejor calificación subsoberana”.

“Esta nueva mejora crediticia es el resultado del orden de las cuentas y de la disciplina fiscal fijadas por la gestión de Jorge Macri. Y se enmarca, también, en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que desarrolló las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones”, agregó el funcionario en X.

La mejora de la calificación de la Argentina

La decisión sobre la Ciudad se produjo después de que Moody’s elevara la calificación de la deuda soberana de la Argentina desde Caa1 hasta B3 para los compromisos en moneda local y extranjera, además de modificar la perspectiva de estable a positiva.

Según la calificadora, la mejora de la nota soberana respondió a la reducción del riesgo de incumplimiento, los avances en la estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de los fundamentos crediticios del país.

En junio, la filial local de Moody’s ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad desde AA+.ar hasta AAA.ar. De esta manera, había ubicado a Buenos Aires en el escalón de calidad crediticia más alto en comparación con el resto de los emisores del mercado argentino.

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