No hay dólares para tanta deuda

El Banco Central República Argentina no tiene los dólares suficientes para enfrentar los vencimientos de deuda pública, el gobierno debería precipitar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no perder más reservas. Si no reacciona, el dólar blue se va a las nubes.



Al día 10 de septiembre las reservas sumaban U$S 45.761 millones. Hasta fin de año los vencimientos de capital e intereses de deuda en dólares suman U$S 7.048 millones, de ese total los vencimientos con el FMI suman U$S 4.150 millones que serán afrontados con los Derechos Especiales de Giro, que según el balance del Banco Central República Argentina contamos con un stock de U$S 4.810 millones que alcanzan y sobran para enfrentar dicho vencimiento. Nos quedaría un stock de U$S 660 millones.



Según nuestro dato, las reservas están infladas en U$S 2.800 millones con adelantos de exportaciones, a eso le tendríamos que restar los dólares para enfrentar los vencimientos de deuda en dólares que suman U$S 7.048 millones, eso nos daría un saldo de reservas probable de U$S 35.913 millones.

Ese saldo sin que ningún dólar se pierda en el camino en mayores importaciones, más gasto en turismo, remesa de dividendos o dólares para refinanciar deuda de empresas.



Correcto, tenemos por delante una gran demanda de dólares, hasta el viernes vivimos un escenario cambiario y monetario, creemos que en breve tendremos novedades, creo que se viene otro cepo más, y van….



¿Qué sucedería con los pasivos monetarios?



Los pasivos monetarios para fin de año podrían rondar los $ 8,8 millón de millones. Si comparamos este valor con las reservas, el dólar de equilibrio se ubicaría en los $ 245, sería una suba muy fuerte la del dólar blue.



¿Sería una locura?



Estoy describiendo el escenario, no estoy opinando.



¿Cómo viene el año 2022?

Durante el año 2022 los vencimientos en dólares de la deuda pública suman U$S 28.239 millones, de los cuales U$S 17.778 millones son con el FMI.

¿Cuánto, de esa deuda, vence en el primer trimestre del año?



El total de deuda en dólares, para el primer trimestre del año, suma U$S 4.283 millones, de los cuales U$S 3.581 millones es con el FMI. Te recuerdo que el stock de Derechos Especiales de Giro que nos quedaría luego de pagar la deuda con el FMI en lo que resta del año 2021 alcanzaría a U$S 660 millones, con lo cual tendríamos que ver de qué nos disfrazamos para conseguir los U$S 2.921 millones restante para no caer en cesación de pagos con el FMI, y de paso afrontar la deuda con privados por U$S 702 millones adicionales.



¿En qué nivel podrían quedar las reservas en el primer trimestre del año?



.En torno de los U$S 31.630 millones, en el mejor escenario posible.





Algunas conclusiones





No tenemos reservas suficientes para llegar a fin de año sin una brusca suba del dólar blue.



Necesitamos imperiosamente un acuerdo con el FMI, de lo contrario corremos serios riesgos de caer en una cesación de pagos con el organismo. Cuanto más demoremos el acuerdo con el FMI, perderemos más reservas, ya sea que paguemos con los Derechos Especiales de Giro o bien con dólares billetes.



La demanda de dólares para importación no podrá financiarse con el ingreso de dólares de la exportación. La soja y el maíz ya no valen lo que valían en el primer semestre.



La recaudación tributaria podría comenzar a crecer a un ritmo menor, ya sea por menor recaudación extraordinaria del impuesto a la riqueza y menores ingresos en concepto de derechos de exportación. Si tenemos menos ingresos y el gasto sigue aumentando el déficit crecerá, a mayor déficit fiscal financiado con emisión tendremos más inflación.



Si la inflación sigue siendo elevada, el ajuste del tipo de cambio oficial deberá ser cada vez más importante. Hay una relación inversa entre déficit y tipo de cambio, a mayor déficit fiscal más devaluación a futuro del tipo de cambio oficial.



Por otro lado, hay una relación directa entre más emisión de moneda y un aumento en los dólares alternativos. Por ejemplo



Fecha Emisión Dólar blue

1 semestre 2020 $ 1.252.000 millones Paso de $ 78,5 a $ 129,0

2 semestre 2020 $ 762.702 millones Paso de $ 129,0 a $ 173,0

1 semestre 2021 $ 330.000 millones Paso de $ 173,0 a $ 172,0

1 de julio al 7 de setiembre $ 440.000 millones Paso de $ 173,0 a $ 188,0



- En el primer semestre del año 2020 el dólar blue subió el 64,3%



- En el segundo semestre del año 2020 el dólar blue subió el 34%



- En el primer semestre del año 2021 el dólar blue mantuvo su precio



- En el segundo semestre del año 2022 nosotros creemos que la emisión llegaría a $ 1.180.000 millones, espero que usted saque sus propias conclusiones.





Pero decime la verdad, sube o no sube el dólar.



Como diría Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Hace tiempo que decimos que el dólar va a subir, ahora viene lo mejor.



