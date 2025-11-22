Nuevo amparo contra la privatización de NASA

Presentaron un segundo amparo para frenar la privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la compañía estatal que opera las tres centrales nucleares del país. En el recurso judicial alertan también por el impacto en tarifas y soberanía energética.

La medida fue llevada adelante por el concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Emanuel Martínez, ante el Juzgado Federal de Campana para tratar de que no se desarrolle la venta del 44% de NASA. La acción cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte que la operación representa un riesgo para la soberanía energética, la seguridad radiológica y el costo que afrontan los usuarios.

El planteo remarca que NASA es un activo estratégico del Estado: administra Atucha I, Atucha II y Embalse, responsables de más del 7% de la generación eléctrica nacional. Según el escrito, la compañía “no puede quedar en manos de intereses privados” por tratarse de “un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino”.

El amparo también señala que la firma no es deficitaria. Cita que en el primer trimestre del año pasado registró ganancias por US$ 17 millones y que se encuentra ejecutando proyectos centrales para el sistema nuclear, como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustible gastado. Para el denunciante, “privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica” y podría comprometer obras estratégicas y la estabilidad operativa.

El concejal solicita una medida cautelar de no innovar hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto. Según el escrito, “no se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”.