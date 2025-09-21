Plan de Alfabetización: solo diez cursos virtuales

Hasta el 16 de agosto, según constató y publicó PERFIL, el Gobierno no había invertido un solo peso de lo presupuestado en formación docente, uno de los pilares del Plan Nacional de Alfabetización que el Ejecutivo anunció en mayo de 2024 y oficializó en julio de ese mismo año.

Pero, doce días después de esa nota, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación –que no respondió en ese momento a la consulta de este medio sobre a qué se debía esa falta de ejecución– publicó un llamado a inscripciones para capacitación y cuatro días después (el 2 de septiembre) el presupuesto reflejó un gasto devengado por $ 1.844 millones: el 9,3% del total del dinero asignado ($ 19.800 millones) que no se había ejecutado desde el lanzamiento del plan. La fecha de comienzo de los cursos estaba prevista para una semana después, el 10 de septiembre.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano que anuncia el llamado a inscripción para las capacitaciones está fechado el 28 de agosto, pero en el detalle de los cursos ofrecidos afirman que fueron abiertas diez días antes, el 18. También que se trata de la segunda instancia de capacitación, aunque no hay detalles sobre la primera convocatoria ni en la página web ni en el anuncio oficial de X, que también fue el 28 de agosto.

En el posteo el Ministerio de Capital Humano afirma que “la formación docente es un pilar fundamental en la mejora de la alfabetización”. Pero no solamente el presupuesto está subejecutado: es el de menor ejecución de todas las actividades que aparecen como parte del plan nacional. Cabe recordar que el seguimiento en el presupuesto abierto de los gastos de este plan solamente se puede hacer a partir de 2025, porque en 2024 el Plan de Alfabetización no figura como tal. Para 2026, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo contempla una reducción en el presupuesto para la formación docente: de los $ 19.800 millones actuales pasará a los $ 14.819 (un recorte del 25%).

La promoción de la lectura, otro de los ejes fundamentales del Plan, también presenta una ejecución muy baja: del 19% hasta la última actualización de esta semana. A pesar de eso, el Presupuesto 2026 prevé aumentar los recursos asignados (de $ 55.080 millones a los $ 55.538 millones).

Los cursos anunciados por Capital Humano son 10 y cada uno consta de 4 clases virtuales que se activan con una frecuencia semanal. Son autoasistidos, “lo que permite a cada participante avanzar a su propio ritmo”, informaron desde el Ministerio.