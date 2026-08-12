Plazo fijo: qué bancos pagan más por invertir a 30 días y cuánto rinden $100.000

Puede que el plazo fijo no sea la herramienta más aconsejada por los analistas de inversiones para hacer rendir los ahorros, sigue siendo una herramienta de las más utilizadas. Entre los bancos de mayor volumen de depósitos, Provincia y Nación ofrecen las tasas más altas para clientes, en niveles algo menores al 20% Sin embargo, entidades más chicas y compañías financieras pagan hasta 22% anual. El rendimiento puede variar también según se sea o no cliente del banco.

Con tasas que muestran diferencias de varios puntos según la entidad, comparar antes de constituir un plazo fijo volvió a ser clave para los ahorristas que buscan obtener un rendimiento por sus pesos.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un comparador con las tasas nominales anuales que ofrecen las entidades para plazos fijos online de $100.000, intransferibles y a 30 días. Así, los ahorristas que buscan colocar pesos en un plazo fijo tradicional a 30 días encuentran actualmente diferencias significativas entre las tasas que ofrecen los bancos. Según el comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rendimientos van desde 16% hasta 22,25% de Tasa Nominal Anual (TNA), dependiendo de la entidad elegida.

Plazo fijo: cuáles son los bancos que más pagan a 30 días

Entre las entidades que ofrecen plazos fijos online, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera lideran actualmente el ranking con una TNA de 22,25%.

Un escalón por debajo aparecen Banco BICA, Banco CMF, Banco Mariva, Reba y Banco Columbia, todos con una tasa del 22% anual.

Banco Voii ofrece 21,75%; Bibank, 21,5%; Banco del Sol, 21%; y Banco de Córdoba, 20,75%.

Con una TNA de 22,25%, una inversión de $100.000 a 30 días deja aproximadamente $1.829 de intereses, por lo que al vencimiento se reciben cerca de $101.829.

En cambio, con una TNA del 22%, la ganancia ronda los $1.808 en 30 días.

Cuánto pagan los principales bancos

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el mejor rendimiento corresponde actualmente al Banco Provincia, con una TNA de 19,5%.

Le sigue Banco Nación, con 19%, mientras Banco Macro ofrece 18,5% y BBVA, 18,25%.

Más atrás aparecen ICBC, con 17,7%; Banco Galicia y Credicoop, con 17,5%; Banco Ciudad, con 17%; y Banco Santander y Patagonia, con 16%.

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Así, colocar $100.000 durante 30 días en Banco Provincia deja alrededor de $1.603 de intereses, mientras en Banco Nación el rendimiento ronda los $1.562. Con una tasa del 16%, en cambio, la ganancia mensual baja a aproximadamente $1.315.

La diferencia entre la tasa máxima del mercado relevado (22,25%) y la más baja entre los principales bancos (16%) implica unos $514 adicionales por cada $100.000 invertidos durante un mes.

El BCRA también recuerda que no siempre es necesario ser cliente del banco para realizar la colocación. En aquellas entidades que informan tasas para no clientes, el ahorrista puede iniciar el trámite directamente desde el enlace dispuesto en el comparador oficial.

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