Plazos fijos en dólares: cuáles son los bancos que pagan mejores tasas de interés

Los plazos fijos en dólares volvieron a posicionarse entre las alternativas que analizan los ahorristas argentinos que buscan obtener un rendimiento por sus divisas.

Actualmente, algunas entidades ofrecen tasas de hasta 5% de Tasa Nominal Anual (TNA), aunque para acceder a los mayores rendimientos es necesario mantener los dólares depositados durante un año o más. Cuanto mayor es el plazo de la colocación, más alta es la tasa que puede conseguir el ahorrista.

Los 5 bancos que más pagan por un plazo fijo en dólares

Entre las entidades que ofrecen las tasas más competitivas se encuentra Banco Macro, que llega a pagar un 5% TNA para depósitos de 366 días o más, con lo cual se ubica por encima de la inflación de los Estados Unidos, estimada en 3,2% anual en 2026.

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El ranking de bancos con mejores tasas queda conformado de la siguiente manera:

- Banco Macro: hasta 5% TNA para depósitos de 366 días o más.

- Banco Nación: hasta 4,50% TNA para personas humanas que realicen la operación por canales electrónicos y elijan plazos de entre 365 y 720 días.

- Bancor: hasta 3,80% TNA para colocaciones de 365 días o más.

- Banco Comafi: hasta 3,75% TNA para plazos fijos en dólares a 365 días.

- BBVA: hasta 3,50% TNA para depósitos de 365 días de al menos US$ 15.000, dentro de una promoción vigente durante septiembre y sujeta a las condiciones establecidas por el banco.

Diferencias de tasas según los plazos y, por lo tanto, el rendimiento aumenta de manera significativa cuanto más tiempo acepta el ahorrista en mantener el dinero depositado durante un año o más.

Uno de los ejemplos es el Banco Nación. Para personas humanas que constituyan el plazo fijo mediante canales electrónicos, las tasas informadas son:

- 30 a 59 días: 1,25% TNA.

- 60 a 89 días: 1,50% TNA.

- 90 a 179 días: 1,90% TNA.

- 180 a 269 días: 2,75% TNA.

- 270 a 364 días: 3,25% TNA.

- 365 a 720 días: 4,50% TNA.

En este caso también se observa que las tasas más altas están reservadas para los plazos más extensos.

Cómo funciona un plazo fijo en dólares

El plazo fijo en dólares permite depositar divisas en un banco durante un período determinado y recibir, al vencimiento, el capital original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA) representa el rendimiento expresado en términos anuales. Sin embargo, no significa que el cliente deba necesariamente dejar el dinero durante 365 días: el interés final dependerá de la tasa correspondiente y de la cantidad de días que permanezca constituido el depósito.

Actualmente, muchas entidades permiten constituir estos depósitos de manera online, a través del home banking o de sus aplicaciones móviles.

Qué tener en cuenta antes de invertir dólares

Antes de elegir un plazo fijo en dólares, conviene comparar las condiciones de cada banco. No alcanza con mirar únicamente la tasa de interés: también es importante revisar el plazo mínimo y máximo, el monto requerido, los requisitos para acceder a una promoción y las condiciones de renovación. Además, las tasas pueden modificarse, por lo que es recomendable consultar la información vigente de cada entidad antes de realizar la operación.

Para un ahorrista que no necesita disponer de sus dólares en el corto plazo, un plazo fijo puede ofrecer un rendimiento adicional sobre el capital, aunque la conveniencia de la alternativa dependerá de la tasa disponible, el período de inmovilización y las necesidades de liquidez de cada persona.