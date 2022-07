Por que el 71% de los trabajadores quiere renunciar a su empleo

El 71% de las personas trabajadoras en la Argentina tiene el deseo de renunciar a su empleo y solamente un 29% no quiere cambiar de trabajo. Pero, ¿Por qué hay tanta disconformidad en los argentinos con su empleo?

No obstante, no es un problema solo de la Argentina, en la región, la cantidad de personas que quiere renunciar a su trabajo supera a las que no: 59% frente a un 41% en Chile, 54% frente a un 46% en Ecuador, 60% frente a un 40% en Panamá, y 55% frente a un 45% en Perú.

Los datos se desprenden de una encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran a sus usuarios. El estudio forma parte de “Renuncio”, la nueva campaña regional del portal que alienta a las personas a buscar el trabajo que les gusta y dejar atrás otros que no están dentro de sus expectativas o no los apasionan.

El mercado laboral de Latinoamérica tardará años en recuperarse

“Teniendo en cuenta que trabajar de lo que a uno le gusta se volvió una prioridad para muchas personas, invitamos a todos los trabajadores y trabajosas de Latinoamérica a reflexionar sobre su empleo actual, con el objetivo de mostrarle a las personas que encontrar un trabajo que se adapta a sus vidas es posible”, explicó Carolina Molinario, Head of Marketing de Bumeran.

¿Qué porcentaje de personas trabajadoras en Argentina quiere renunciar a su empleo?

Del sondeo participaron 33.376 personas en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú a través de los sitios de Bumeran Argentina, Laborum, Multitrabajos, Konzerta y Bumeran Perú. En Argentina, la encuesta la contestaron 6.861 personas.

Si se tienen en cuenta los datos a nivel regional, quieren dejar su trabajo un 59% de las personas encuestadas y un 41% no. En todos los países que forman parte de la encuesta, la cantidad de personas que quiere renunciar a su trabajo supera a las que no: 59% frente a un 41% en Chile, 54% frente a un 46% en Ecuador, 60% frente a un 40% en Panamá, y 55% frente a un 45% en Perú.

¿Cuáles son los motivos que hacen que las personas trabajadoras quieran abandonar su empleo actual?

Los principales motivos por los que quieren dejar su trabajo son no tener posibilidad de crecimiento laboral en un 39%, un mal sueldo en un 23%, un mal ambiente laboral en un 11%, y tener jefes que no saben liderar en un 5%.

Mercado laboral: en la última década, el empleo público creció 33% mientras el privado cayó un 1,5%

La campaña “Renuncio” también busca conocer el punto de vista de los especialistas en Recursos Humanos sobre este tema. En Argentina, fueron consultados 82 profesionales del sector sobre cuál es el tiempo promedio que tiende a permanecer un talento en sus empresas.

En ese contexto, un 48% respondió más de 5 años, un 23% entre 2 y 3 años, un 12% entre 1 y 2 años, un 6% menos de 5 meses, un 6% menos de un año y un 5% menos de 5 años.

“Un 24% de los especialistas en Recursos Humanos respondieron que los talentos en sus organizaciones suelen permanecer menos de 2 años en sus puestos de trabajo y solo un 48% más de 5 años. Esto habla de un alto nivel de rotación y de búsqueda por parte de las personas trabajadoras. A su vez, representa una gran responsabilidad para el área de RRHH, quienes tienen un rol cada vez más importante en las compañías y cuentan con el enorme desafío de constantemente estar en busca de beneficios y compensaciones que permitan retener a los talentos”, afirmó Molinaro.

SE