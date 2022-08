Premio Fortuna a la Trayectoria Empresarial: Sebastián Bagó

En la 17ª edición de los Premios Fortuna, Sebastián Bagó fue galardonado por su “Trayectoria Empresarial”. El empresario recibió el premio de manos de Jorge Adelmo Gabbi, Eduardo Eurnekian y Enrique Pescarmona.

Sebastián Bagó es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Realizó un MBA con especialización en Finanzas y Empresas de Familia, Kellogg School of Management (Northwestern University, Evanston, IL – Estados Unidos y es Director General, Laboratorios Bagó.

"Gracias a toda la gente de Editorial Perfil. Es un placer también que mis amigos de muchos años me hayan podido entregar esto. Espero ser merecedor de este premio, uno a veces tiene sus dudas, pero lo recibo gratamente porque sé que quienes lo hacen lo han analizado seriamente", señaló el empresario al recibir el premio.

"Hay dos elementos fundamentales que sin ellos no hay éxito: un gran esfuerzo y trabajo y una capacitación constante. Algo que es fundamental es el trabajo en equipo y desde muy joven me di cuenta de que liderar un equipo no es mandar, es convencer y mucho más que eso es tener la mente abierta para ser convencidos por otros. Muchas veces no es fácil esta actitud", agregó.

"Yo me considero un afortunado primero por la educación y los valores que recibí de mis padres, por trabajar en una industria como la farmacéutica, ya que ayudar a las personas es muy lindo. Soy un afortunado por mi ángel de la guarda que es un trabajador incansable que sin él no hubiera podido lograr todos los éxitos que logré", concluyó.

También es vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina, y Miembro Fundador de la Fundación Mediterránea y del Consejo Empresario de América Latina. Distinguido como Empresario del año en 1992 por la Asociación de Dirigentes de Empresas, y con el Premio Konex 1998 como Empresario de la Industria.

Asimismo, es distinguido con la “Imposición de la Encomienda del Mérito Civil”, otorgado por el Rey Juan Carlos I, de España. Oficial de la Legión de Honor Francesa. Distinguido con la Orden de Río Branco por la República Federativa de Brasil. “Comendador” por Perú. Distinguido por la Academia Nacional de Folklore en reconocimiento por su aporte y compromiso con la cultura argentina.

Por su parte, Laboratorios Bagó es una multinacional de origen argentino dedicada a la industria química-farmacéutica. Fue fundada en 1934 por Sebastián Bagó. Tiene su sede central en Buenos Aires. En la actualidad tiene presencia en 22 países de Latinoamérica, Europa y Asia y sus productos se encuentran en 47 países de todo el mundo, siendo líder en el segmento.

Su expansión y desarrollo comenzó en 1945, siendo el primer laboratorio en fabricar productos sobre la base de penicilina en Argentina. A partir de 1960, amplió su área de cobertura concretando las primeras exportaciones a Latinoamérica.

Laboratorios Bagó cuenta con 11 plantas productivas en el mundo, 85 patentes obtenidas en 15 países por investigaciones y desarrollo propios, y más de 480 productos que abarcan 46 líneas terapéuticas.

