Premios del Mundial 2026: España se llevó u$s50 millones y Argentina cobró u$s33 millones

España se consagró campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Además de conquistar su segunda Copa del Mundo, el seleccionado europeo obtuvo u$s50 millones como premio deportivo, mientras que la Albiceleste recibió u$s33 millones por finalizar como subcampeona.

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La FIFA destinó una contribución económica récord de u$s727 millones a las 48 federaciones que participaron del torneo. De ese total, u$s655 millones correspondieron a premios distribuidos según la posición alcanzada por cada selección, una cifra que representó un incremento del 50% frente a la edición de Qatar 2022.

Cuáles fueron los premios que entregó la FIFA

Por quedarse con el título, España obtuvo u$s50 millones en premios, mientras que Argentina se llevó u$s33 millones por alcanzar la final. La diferencia económica entre el campeón y el subcampeón fue, por lo tanto, de u$s17 millones.

A esos montos se sumaron los u$s1,5 millones que la FIFA asignó a cada federación para cubrir los gastos derivados de la preparación para el Mundial. De esta manera, España recibió en total u$s51,5 millones y Argentina acumuló u$s34,5 millones entre el premio deportivo y el aporte previo al torneo.

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El tercer puesto obtuvo u$s29 millones y el cuarto recibió u$s27 millones. En tanto, las selecciones que finalizaron entre la quinta y la octava posición fueron premiadas con u$s19 millones cada una.

La distribución continuó con u$s15 millones para cada seleccionado ubicado entre los puestos noveno y decimosexto. Los equipos que terminaron entre la posición 17 y la 32 recibieron u$s11 millones, mientras que aquellos que quedaron entre los lugares 33 y 48 cobraron u$s9 millones.

El aporte adicional de u$s1,5 millones garantizó que ninguna de las 48 federaciones participantes recibiera menos de u$s10,5 millones por disputar la Copa del Mundo, incluso si su selección quedó eliminada en la primera etapa.

Cómo crecieron los premios respecto de Qatar 2022

El premio para el campeón aumentó u$s8 millones frente al Mundial de Qatar, donde la FIFA había destinado u$s42 millones al seleccionado que conquistara el título. El monto para el subcampeón también subió, al pasar de u$s30 millones en 2022 a US$33 millones en esta edición.

En Qatar, el tercero había recibido u$s27 millones y el cuarto, u$s25 millones. Las selecciones ubicadas entre el quinto y el octavo lugar cobraron u$s17 millones, mientras que aquellas que terminaron entre los puestos noveno y decimosexto obtuvieron u$s13 millones.

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La ampliación del Mundial a 48 participantes también incorporó una nueva escala de premios. Mientras que en 2022 los equipos ubicados entre los puestos 17 y 32 habían recibido u$s9 millones, en 2026 ese monto aumentó a u$s11 millones y se sumaron u$s9 millones para cada una de las selecciones que finalizaron entre los lugares 33 y 48.

Al presentar el esquema económico, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que “la Copa Mundial de la FIFA 2026 también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol”. Tras el triunfo ante Argentina, España se quedó con el premio deportivo más alto del torneo y encabezó una distribución que superó ampliamente la realizada cuatro años antes.

Anillos conmemorativos: los nuevos premios de FIFA

En esta última edición, además del emblemático trofeo y las medallas de oro, el equipo ganador recibió, por primera vez en una competición de la FIFA, un reconocimiento adicional: los anillos de campeón personalizados. De este modo, la FIFA incorporó al fútbol una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense.

Se confeccionaron únicamente 2026 piezas, numeradas individualmente, en homenaje a la competición. De ellas, 30 se entregaron al equipo ganador, y los 1.996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial, lo que permitirá a los seguidores hacerse con una pieza única de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En cuanto al diseño, en una cara se verá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará con los detalles de España, el equipo campeón. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad.

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Por último, inmediatamente después de la final, Rodri y De La Fuente — capitán y seleccionador del equipo español, respectivamente — obtuvieron unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y se entregarán a sus destinatarios.

GZ/lr