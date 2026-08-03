Prepagas: el Gobierno volvió a postergar por 120 días la implementación de la "Cuota Transparente"

El Gobierno nacional volvió a postergar la entrada en vigencia del sistema de "Cuota Transparente" para las empresas de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud. A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) extendió por otros 120 días el plazo para que las entidades adecúen sus contratos, facturas y estados de cuenta al nuevo esquema, al considerar que todavía no están dadas las condiciones para su implementación efectiva.

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La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del lunes 3 de agosto, mediante la Resolución 1372/2026, en donde se presentó una nueva prórroga del plazo originalmente establecido en septiembre de 2025. Según el organismo, la decisión busca facilitar la puesta en marcha del régimen sin modificar sus objetivos ni su contenido.

En ese sentido, la resolución establece que el plazo se extenderá por "CIENTO VEINTE (120) días", contados desde el vencimiento de la última prórroga, para que las entidades de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud adecuen la documentación exigida por la normativa.

Qué cambia con la nueva prórroga

En los fundamentos de la resolución, la Superintendencia explicó que "a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen" creado en 2025, por lo que consideró "oportuno y conveniente" volver a extender el plazo de adecuación.

El organismo aclaró además que la nueva postergación "no altera los objetivos ni el contenido sustantivo" de la resolución original, sino que procura facilitar su aplicación efectiva, manteniendo la protección de los derechos de los beneficiarios y la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.

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La norma también dispone que, una vez cumplido el nuevo plazo, las entidades deberán presentar los contratos actualizados mediante el aplicativo previsto por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Qué establece el régimen de "Cuota Transparente"

El esquema fue creado mediante la Resolución 1725/2025, que aprobó nuevas cláusulas mínimas para los contratos de planes individuales de medicina prepaga y estableció un modelo obligatorio de Factura y Estado de Cuenta denominado "Cuota Transparente".

El objetivo de ese sistema es que cada afiliado pueda conocer con precisión cómo se imputan a su cuota los aportes, contribuciones, cotizaciones y subsidios provenientes de la seguridad social. Para ello, la resolución dispuso que esa información deberá reflejarse tanto en la factura mensual como en un estado de cuenta obligatorio.

La Superintendencia sostuvo entonces que ese modelo uniforme permitiría garantizar la trazabilidad de esos recursos y que, cuando los aportes superen el valor de la cuota del plan contratado, el excedente deberá aplicarse a conceptos facturables de los meses siguientes.

El contexto de la reforma

La resolución de 2025 también justificó el nuevo régimen al señalar que distintas disposiciones de la normativa anterior habían quedado desactualizadas o resultaban incompatibles con la legislación vigente, especialmente en lo referido al tratamiento de los aportes y contribuciones de la seguridad social.

Además, indicó que un informe técnico de la Gerencia de Control Económico Financiero detectó que una amplia mayoría de las entidades no imputaba correctamente esos recursos a las cuotas de los afiliados o carecía de documentación suficiente para acreditarlo, situación que motivó el impulso del esquema de "Cuota Transparente".

El Gobierno concedió una nueva prórroga a las prepagas para adecuar contratos y facturas

Por último, con la nueva resolución publicada este lunes, el Gobierno volvió a diferir la entrada en vigencia del sistema sin modificar su diseño original. De esta manera, las empresas de medicina prepaga y los agentes del seguro de salud contarán con otros 120 días para adecuar sus contratos, facturas y estados de cuenta antes de su implementación obligatoria.

GZ