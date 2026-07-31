Qué es una caución bursátil y cuánto se puede ganar con una tasa del 26% durante el fin de semana

Las cauciones bursátiles volvieron a posicionarse entre las alternativas de inversión de corto plazo más atractivas del mercado. En la rueda de este viernes, la tasa colocadora alcanzó el 26,3% anual, un nivel que supera ampliamente el rendimiento que ofrecen las principales billeteras virtuales, como Mercado Pago, cuya tasa ronda el 17% anual.

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En ese contexto, quienes cuentan con pesos que no utilizarán durante el fin de semana pueden aprovechar este instrumento para obtener una rentabilidad adicional hasta la reapertura de los mercados el lunes.

Una caución bursátil funciona como un préstamo de muy corto plazo entre participantes del mercado de capitales. En la operación, un inversor coloca su dinero mientras otro toma esos fondos y deja títulos valores como garantía, lo que convierte a este instrumento en uno de los más seguros dentro del mercado financiero.

Cómo funciona una caución bursátil

La analista financiera Adriana Czerwony explicó para PERFIL que las cauciones son una herramienta accesible para cualquier persona que tenga una cuenta comitente en un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y recordó que el monto mínimo para invertir es de $100.000, de acuerdo con la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"Colocar en caución es prestarle nuestros ahorros al mercado bursátil", resumió la especialista.

Según detalló, se trata de "la operación con mayor garantía de todas las operaciones bursátiles" e incluso aseguró que "es más seguro que colocar un plazo fijo".

A diferencia de un plazo fijo tradicional, las cauciones permiten elegir plazos mucho más cortos, que pueden ir desde un solo día hasta varias jornadas. Por eso, suelen ser utilizadas para obtener un rendimiento sobre dinero que permanecería inmovilizado por un breve período.

¿Cómo invertir en una caución bursátil?

Para invertir en una caución bursátil es necesario contar con una cuenta comitente abierta en un bróker o Agente de Liquidación y Compensación autorizado por la Comisión Nacional de Valores. La operación puede realizarse de manera online desde plataformas de inversión como Balanz, Cocos Capital, InvertirOnline (IOL) y otros brókers.

El procedimiento suele ser sencillo:

Transferir los pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente.

Ingresar a la sección "Cauciones" o "Caución colocadora" de la plataforma.

Elegir el plazo de la inversión —que puede ser desde un día— y el monto que se desea colocar.

Confirmar la operación.

Al vencimiento del plazo, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta comitente del inversor.

En plataformas como IOL, por ejemplo, el usuario debe ingresar a la sección Invertir > Cauciones > Caución colocadora, seleccionar la cantidad de días y el monto de la inversión y luego confirmar la operación. En Cocos Capital, el procedimiento también se realiza desde la aplicación: una vez abierta la cuenta comitente y transferidos los fondos, alcanza con ingresar a la opción de caución colocadora, elegir el plazo y el monto y confirmar la orden.

Por qué volvieron a subir las tasas

Leonardo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), explicó que el repunte de las cauciones estuvo asociado a un fuerte reacomodamiento de la liquidez del mercado.

“Después de la licitación del Tesoro coincidieron varios factores: la necesidad de conseguir pesos para integrar las suscripciones, el pago de salarios de fin de mes y el ajuste de encajes bancarios. Esa mayor demanda de pesos hizo que las tasas de muy corto plazo reaccionaran rápidamente”, señaló.

De acuerdo con el especialista, la caución permite que los inversores minoristas aprovechen con rapidez este tipo de movimientos.

“Es una herramienta sencilla. Funciona como un préstamo garantizado dentro del mercado de capitales y permite colocar fondos por plazos muy cortos, incluso de un día, con una tasa conocida de antemano”, explicó.

La principal ventaja frente a otras alternativas de corto plazo es que las cauciones reaccionan casi de inmediato ante los cambios en las condiciones de liquidez.

“Cuando el mercado demanda más pesos, como ocurrió estos días, las tasas de caución suelen ser de las primeras en subir”, indicó Anzalone.

Sin embargo, advirtió que todavía resta determinar si el incremento responde exclusivamente a factores coyunturales. “La incógnita ahora es cuánto de este movimiento responde a una tensión transitoria de fin de mes y cuánto puede sostenerse en las próximas semanas”, sostuvo.

Por qué hoy resulta una oportunidad

Czerwony sostuvo que el nivel actual de tasas convierte a las cauciones en una opción especialmente conveniente para quienes tienen liquidez disponible.

"Hoy conviene colocar en caución todo el excedente de pesos que por lo menos no se va a utilizar el fin de semana. El lunes, a primera hora, el dinero ya se acredita", explicó.

La seguridad del instrumento, agregó, radica en que quien toma el préstamo debe dejar como respaldo su cartera de inversiones. "Si el tomador de la caución no paga, el inversor recibe sí o sí el capital más los intereses porque se ejecuta la garantía", afirmó.

Por esa razón, destacó que se trata de una de las herramientas más seguras para administrar liquidez de corto plazo.

¿Cuánto se puede ganar?

Con una tasa nominal anual del 26,3%, una inversión de $100.000 durante un fin de semana de tres días genera una ganancia aproximada de $216, antes de impuestos y comisiones. Aunque el rendimiento puede parecer acotado en términos nominales, muchos inversores utilizan este instrumento para obtener un retorno sobre fondos que, de otro modo, permanecerían sin generar intereses durante los días en que el mercado permanece cerrado.

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La especialista también comparó este rendimiento con el de las billeteras virtuales. "Mientras las billeteras virtuales están rindiendo alrededor del 17% anual, una caución al 26% marca una diferencia muy importante", concluyó.

Si bien las cauciones requieren contar con una cuenta comitente y operar a través de un agente de bolsa, su combinación de alta liquidez, bajo riesgo y tasas competitivas las convirtió nuevamente en una de las opciones más atractivas para quienes buscan hacer rendir sus pesos en el muy corto plazo.

FN/MSS