Qué estrategia utilizaron los sindicatos para tratar de ganarle a la inflación

por Bàrbara Defoix

A menos de dos meses de que finalice el 2019, se empiezan a hacer balances de las variables económicas que marcaron este año. Sin lugar a dudas la inflación es una de las grandes protagonistas de los análisis de los especialistas. En ese marco, algunos sindicatos lograron reducir la pérdida del poder adquisitivo de su sector llevando adelante negociaciones paritarias más efectivas.

Enero arrancó con un pronóstico de una inflación anual del 29 por ciento. En marzo esa cifra subió a 36, en junio incrementó a 40, en septiembre ya alcanzó el 54 y el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), de octubre, apunta a que finalmente el registro llegará a 55.

La consultora Synopsis, de Lucas Romero, elaboró un informe en el que se analiza el panorama sindical actual. En uno de los apartados, se muestra un listado de los principales gremios y cómo cerraron la negociación paritaria.

“Luego de un 2018 en el cual la inmensa mayoría de los grandes gremios perdió ampliamente frente a la inflación acumulada, en 2019, algunos de ellos optaron por negociar acuerdos cortos -trimestrales, cuatrimestrales o semestrales-. A 60 días de terminar el año, queda claro que la decisión de monitorear los acuerdos con mayor frecuencia fue una herramienta muy útil para los gremios”, consignó el informe.

Para el Banco Central, la inflación de 2019 será del 55%

Los sindicatos que optaron por esta modalidad y, por ende, son los que quedaron mejor parados frente a la inflación fueron: SMATA (que aún debe negociar su cuarto trimestre); Bancarios; UOCRA y Camioneros (que tendrá que renegociar a fin de año el tramo enero/junio). Por su parte, Alimentación y Sanidad fueron los mejores acuerdos largos.

Del otro lado de la vereda se encuentran UTA, UOM, UPCN, Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria, los más atrasados. No obstante, el informe puntualizó que “muchos tienen cláusulas de revisión que les permitirá, sino ganarle, al menos empatarle a la inflación que finalmente arroje este muy particular año 2019”.

“Los gremios que optaron por revisiones trimestrales tiene mayor capacidad de absorber la creciente inflación. Los acuerdos cortos permiten ir calibrando mejor la negociación en función de la evolución de este indicador. No obstante, la mayoría de acuerdos contemplan una revisión y ahí se va a pretender corregir algo las previsiones que no estuvieron contempladas al comienzo”, señaló en diálogo con PERFIL Romero.



Las perspectivas de negociación varían dependiendo del momento en el que se realizan. El 2019 castigó mucho los acuerdos paritarios porque la mayoría se llevaron a cabo en el primer semestre, previo a la corrida cambiaria que se produjo tras el triunfo del Frente de Todos en las PASO del 11 de agosto.

El politólogo también sostuvo que el año pasado casi todos los gremios perdieron contra la inflación porque no fue un año electoral: “En 2018 el objetivo era contener la puja salarial porque había un objetivo de seguir luchando contra la inflación y mostrar un descenso de la misma. Este 2019 la Casa Rosada relajó esa presión sobre los gremios respecto a poner topes en los acuerdos salariales”.

El experto explicó que el gremio que lidera Sergio Palazzo fue de los que siempre salió más beneficiado de la negociación en los últimos tiempos no solamente por la capacidad que tiene el dirigente a la hora de negociar, sino también por cómo se encuentra el sector: “De todos los sindicatos grandes, Bancarios ha sido el que si no le gana, al menos le empata a la inflación, siempre ha tenido acuerdos que por lo menos garantiza no perder. Y eso tiene que ver con la capacidad de negociación pero también que el sector financiero evoluciona bien, no es de los más castigados en esta economía”.

Este 2019 el Gobierno relajó esa presión sobre los gremios respecto a poner topes en los acuerdos salariales, Lucas Romero

Es por ello que otros sindicatos tuvieron que contemplar la situación del sector a la hora de llevar a cabo sus reclamos. “En la UOM perdieron mucho pero también ahí tiene que ver con el marco económico, Antonio Caló entiende que no puede pedir igualar la inflación porque quizás esto deriva en despidos. Entonces, se empieza a negociar salario por empleo”, puntualizó Romero. Otro gremio que tuvo ante sí una situación similar son los estatales

Por otro lado, Romero remarcó la dificultad que supone comparar y analizar los procesos paritarios: “Ocurren en tiempos distintos, hay acuerdos que se inician en un mes y otros en otro. Por ejemplo, la gestión de UPCN. Su acuerdo entró en vigencia en junio y, tal cual está previsto, de junio para acá no está perdiendo por el momento contra la inflación”.

Los grandes sindicatos y sus acuerdos salariales del 2019.

El politólogo indicó que dividir lo aumentos en cuotas achica la mejora salarial: “Si te aumentan 5 por ciento todos los meses no tenés avance, sino que se acompaña la inflación. No mejorás ni perdés. Si, en cambio, te lo dan todo al comienzo de año para una inflación proyectada hay una recuperación del poder adquisitivo que se va perdiendo a lo largo del año pero durante meses estás por encima”.

Otro problema a la hora de cuantificar qué gremios salieron más beneficiados es el análisis de las cifras. Según Romero, los dirigentes sindicales buscan tener una interpretación más beneficiosa de los acuerdos que consiguen: “Por ejemplo, UOCRA este año tuvo al principio una recuperación de 10 puntos, pero eso se incluía dentro del convenio pasado donde había perdido esos puntos. Muchos, sobre todo el sector empresario, lo cuentan como que forma parte de 2019, entonces si tenés en cuenta ese 10 por ciento del año pasado para este el gremio tendría 53 por ciento de aumento, pero en realidad fue del 43”.

B.D.N./FeL