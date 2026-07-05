Por el Mundial y aguinaldo las ventas minoristas de junio interanual subieron tras 13 meses en baja

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó su habitual relevamiento mensueal de las ventas minoristas en PyMEs, y la nota saliente es que se registró un crecimiento de 0,9% interanual en junio, una situación que no se veía desde Mayo 2025, es decir luego de 13 meses con esa comparación interanual en rojo. La mejora se atribuyó en la entidad al clima que general el Mundial y, sobre todo, a los goles del medio aguinaldo, pero como contrapartida, a la par de la ejora de junio interanual, siguen abundando las notas preocupantes: una de ellas fue una leve baja del consumo de 1,3% respecto a mayo, y el balance de ventas del primer semestre 2026 para CAME sigue en terreno negativo: - 2.5%.

El dato indicado en el estudio implica un corte con más de un año de contracción, dado que la última medición interanual positiva correspondía a abril de 2025, donde se había registrado un incremento del 3,7% en relación al mismo mes de 2024. No obstante, ese dato fue seguido por 13 meses de retroceso hasta ahora.

"Este incremento en la medición interanual se explicó por la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial de fútbol", explicaron desde la organización sobre el incremento.

Desde CAME también explicaron en su análisis del consumo que tanto el Mundial como el cobro del aguinaldo "lograron dinamizar el consumo y traccionar la demanda en rubros específicos, sosteniendo de esta manera el indicador general".

Sin embargo, el crecimiento se ve acompañado por una caída con respecto al mes de mayo con una baja en el consumo del 1,3% durante el sexto mes del año, con la que las ventas minoristas de las PyMEs acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre de 2026.

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"Este flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables", señalaron.

En lo que respecta a la oferta, la organización sostuvo que "la concreción de las operaciones quedó estrictamente supeditada a los esquemas de financiación en cuotas y beneficios bancarios, exponiendo la falta de liquidez directa del público".

"Los comercios reportaron una fuerte erosión de su rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo", advirtieron luego en el avance del informe.

La organización también mencionó que los comercios se encuentran en un "contexto de márgenes comprimidos" donde "el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte a corto plazo sin expectativas de expansión".

"El 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en términos interanuales, lo que representó un incremento de 1,9 puntos porcentuales frente al relevamiento de mayo", señalaron luego sobre la situación económica de los comercios.

En lo que respecta a la expectativa futura el informe de CAME indicó que "el 52,3% de la muestra previó un escenario de continuidad sin mayores variaciones", junto a un 37,7% que "proyectó una mejora en su nivel de actividad (una leve merma de 1,1 p.p. frente a la medición previa)" y el 10% restante que "estimó un empeoramiento".

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Al hablar de inversión, el relevamiento advirtió que "el 59,3% consideró que el contexto actual es adverso para la inversión y la inyección de capital, mientras que un 12,2% lo evaluó como propicio y el 28,5% prefirió mantener una postura indefinida".

"Durante junio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 16,7% y una suba intermensual desestacionalizada del 4,1%", profundizaron luego sobre los canales de venta utilizados.

Rendimiento rubro por rubro

En el informe se indicó que cuatro rubros tuvieron un desempeño positivo, en el que las mayores tasas corresponden a Perfumería, con +9,5%; Farmacia, con +5,4%; Alimentos y bebidas, con +2,9% y Textil e indumentaria, con +1,9%. Por el contrario, Bazar, decoración y muebles (-3,1%), Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%) y Calzado y marroquinería (-1%) tuvieron variaciones negativas.

Rubro por rubro, las variaciones se registraron de la siguiente manera:

-Alimentos y bebidas: suba de ventas de 2,9% en la comparación interanual, a precios constantes. Con una acumulación de descenso del 2,8% en lo que va de 2026 y una merma del 0,9% en la comparación intermensual desestacionalizada.

-Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: caída de ventas de 3,1% en la comparación interanual, a precios constantes. Con una acumulación de descenso del 11,0% en lo que va de 2026 y una merma del 3,4% en la comparación intermensual desestacionalizada.

-Calzado y marroquinería: caída de ventas de 1,0% en la comparación interanual, a precios constantes. Con una acumulación de descenso del 0,0% en lo que va de 2026 y una merma del 4,2% en la comparación intermensual desestacionalizada.

-Farmacia: suba de ventas de 5,4% en la comparación interanual, a precios constantes. Con una acumulación del alza de 4,2% en lo que va de 2026 y una merma del 3,1% en la comparación intermensual desestacionalizada.

-Perfumería: suba de ventas de 9,5% en la comparación interanual, a precios constantes. Con una acumulación de descenso del 3,7% en lo que va de 2026 y un avance de 7,7% en la comparación intermensual desestacionalizada.

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: caída de ventas de 2,0% en la comparación interanual, a precios constantes. Aunque con una acumulación del crecimiento de 0,1% en lo que va de 2026 y una merma del 4,6% en la comparación intermensual desestacionalizada.

-Textil e indumentaria: suba de ventas de 1,9% en la comparación interanual, a precios constantes. Con una acumulación de descenso del 4,4% en lo que va de 2026 y un incremento del 0,6% en la comparación intermensual desestacionalizada.

AS.