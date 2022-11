Startups nacionales recibieron inversiones por US$ 434 millones en 2022

Las startups nacionales recibieron en lo que va del 2022 más de US$ 434 millones en inversiones. Las firmas locales de base tecnológica dominan el escenario regional en cuánto a la cantidad de fondos que reciben desde Estados Unidos.

La información se desprende de un informe de la consultora internacional KPMG, el cual detalla que “en los primeros nueve meses del año el monto invertido por Capitales de Riesgo en startups argentinas alcanzó a los US$ 434 millones”.

“Desde 2022 hubo 55 rondas de inversiones de origen norteamericano sumado a US$2.388 millones. A nivel global la inversión muestra una caída por tercer trimestre consecutivo, como resultado de la alta volatilidad en el mercado”, sostiene el documento citado por NA.

¿Qué son las Startups Deep Tech y por qué son importantes en la Argentina?

El informe indica que los fondos de venture capital locales (fondos de inversión de riesgo) estuvieron destinados, en el tercer trimestre principalmente, a “rondas tempranas” (pequeñas inversiones de inicio), y este sector “ha mantenido un nivel de actividad muy sólido durante el 2022”.

El estudio sostiene que en los primeros nueve meses el año se registró un monto promedio de financiamiento para startups argentinas de US$ 2.6 millones para rondas rondas semillas (segunda inversión de mínimo US$ 1 millón). Para el caso de las rondas tipo A para empresas que ya arrancaron con su proyecto la cantidad de inversión promedio fue de US$ 13,9 millones.

“A nivel local, se registraron en el trimestre un total de 13 rondas de financiamiento superiores a US$ 1 millón sumando 45 para los primeros 9 meses”, asegura el documento.

PropTech o las startups que revolucionan al sector inmobiliario

“El informe analiza el rol de los fondos locales o regionales y es muy relevante para las startups argentinas, ya que lideran el financiamiento de hasta el 50% de las rondas semillas”, señaló la socia a cargo del Deal Advisory KPMG Argentina, Andrea Oteiza, citada por NA.

“A medida que se avanza en las etapas de financiamiento, los fondos del exterior, particularmente de Estados Unidos, toman un predominio absoluto en el financiamiento de las startups con más del 90% de participación durante las etapas tardías o growth cuando se analiza por monto de las operaciones”, afirmó Oteiza.

En el mercado argentino el volumen de actividad del 2022 ha sido relativamente estable con un promedio de cinco rondas de financiamiento por mes entre rondas semilla y rondas A.

Mayo y agosto exponen rondas con montos semilla y Seria A extraordinarios con valores de entre US$ 20 millones y US$ 35 millones. Mayo tuvo una ronda B de US$ 55 millones levantados por la Startup Pachama, y una ronda C de la Startup Belong fundada por el Argentino Alejandro Resnik.

SE / lm / ds