Las fábricas de Fiat y Peugeot en Argentina terminarán 2026 con suspensiones de actividades, vacaciones adelantadas y una reducción de la producción. Desde este lunes 26 de octubre, Stellantis comenzará a implementar un esquema de interrupciones en su planta de El Palomar, mientras que en Córdoba frenó la fabricación de pickups. La decisión responde a la caída de las ventas en el mercado interno y al menor volumen de exportaciones, según confirmaron a PERFIL desde la empresa.

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Además, señalaron que la compañía inició un readecuamiento de su agenda productiva en El Palomar, donde las actividades permanecerán suspendidas hasta el 18 de enero de 2027, al tiempo que aclararon que la medida no contempla despidos y que los trabajadores percibirán un porcentaje de sus salarios durante las suspensiones.

El ajuste afecta principalmente a los modelos Peugeot 208 y 2008, fabricados en El Palomar, cuyas ventas registraron una fuerte caída. En Córdoba, el menor volumen de exportaciones también impactó sobre las pickups Fiat Titano y RAM Dakota, dos modelos incorporados recientemente a la producción nacional.

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Hernán Torres, exsecretario gremial de la UOM en Stellantis, precisó que entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre no habrá producción en El Palomar. Además, explicó que la empresa adelantó las vacaciones previstas para noviembre y luego las distribuyó entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

De acuerdo con la planificación informada, la fábrica tendrá una actividad muy limitada durante los próximos meses. .

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Está previsto que sólo se produzcan vehículos durante dos semanas entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, mientras que el resto del período estará cubierto por suspensiones y vacaciones anticipadas

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En la planta cordobesa, Stellantis también comenzó a ajustar su actividad. Según confirmaron desde la compañía, se detuvo la producción de las pickups Fiat Titano y RAM Dakota, afectadas por el menor volumen de exportaciones. La línea había comenzado a operar hace aproximadamente un año.

Sin embargo, el freno no alcanza a toda la fábrica. La producción del Fiat Cronos continuará con normalidad hasta fin de año, por lo que la compañía mantendrá activa esa línea mientras reorganiza la fabricación de los otros modelos.

Tampoco se interrumpirá la actividad de la nueva fábrica de motores, cuya inauguración está prevista para comienzos de noviembre. Esta instalación producirá motores nafteros e híbridos destinados a las pickups cordobesas y a otras plantas de Stellantis en Uruguay y Brasil.

Las suspensiones llegan después de que el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, descartara el cierre de las plantas de El Palomar y Córdoba. Durante una presentación realizada en Salta, el directivo aseguró que “la posición oficial de Stellantis Argentina es de continuidad productiva total” en ambas instalaciones.

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Sus declaraciones buscaron llevar tranquilidad después de algunas informaciones que difundidas por algunos medios a comienzos de octubre, segun las cuales Herlander Zola, directivo de Stellantis en Brasil, habría sostenido en una charla informal con periodistas que la continuidad de las fábricas argentinas dependería de las condiciones del mercado, las regulaciones y la competitividad de los productos.

“Podríamos trasladarnos de una a otra, mantener ambas, cerrar una y conservar la otra, o cerrar ambas”, había señalado Zola en un almuerzo con medios de Brasil, destacando que están abiertos a cualquier readecuación. De todos modos, la compañía remarcó que no habrá despidos ni cierres, sino que el cierre de 2026 tendrá una fuerte reducción de la actividad en El Palomar y una interrupción de la fabricación de pickups en Córdoba.

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