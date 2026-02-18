Stellantis paraliza su producción en El Palomar hasta marzo

La empresa Stellantis anunció la parada operativa hasta marzo en su planta ubicada en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Allí se fabrican se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, así como el Citroën Berlingo.

Las operaciones se suspenden desde el 18 al 20 de febrero y del 23 al 27 de febrero, retomando su actividad habitual el lunes 2 de marzo.

"Durante ese lapso se realizarán tareas de mantenimiento y readecuación operativa, y se agilizarán las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos para la reanudación de la producción", señalaron a PERFIL desde la compañía.

Martín Zuppi, CEO de Stellantis: “El mercado argentino de autos puede crecer en 2026 entre un 10% y 15%”

Por la medida, el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales, en el marco del acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 3 de febrero.

"Esta decisión responde a una adecuación estacional a la dinámica productiva y del mercado, y no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía", aclararon en Stellantis.

En diciembre de 2025, la empresa adelantó las vacaciones para todo el personal y retomó sus actividades el 5 de enero.

Caída de la industria automotriz en enero

Durante enero de 2026 se produjeron 20.998 vehículos, que representa caídas del 20,7% respecto a diciembre y del 30,1% en comparación con enero de 2025, cuando se produjeron 30.058 unidades, según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

Con un promedio diario de 1.750 unidades, las terminales automotrices produjeron en enero de 2026 un total de 20.998 vehículos (automóviles y comerciales livianos).

Desde la entidad explicaron que este retroceso responde a factores logísticos y de calendario. En primer lugar, el mes contó con tres días menos de producción respecto al año pasado.

Además, la mayoría de las terminales concentraron sus vacaciones en enero, a diferencia de ciclos anteriores donde las paradas se anticipaban a diciembre.

El 2025 cerró con una producción de 490.876 vehículos, mostrando una caída del 3,1% en comparación con el año anterior.

