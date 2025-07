Tras el fallo de la jueza Preska por el caso YPF: Cómo impacta la decisión en las acciones e inversiones

Ayer, al cierre del mes de junio de 2025 se conoció el fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska que ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los fondos demandantes que ganaron el juicio por la estatización de la empresa en 2012. Vale señalar que esa decisión se enmarca en la causa impulsada por Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía, IEASA (ex Enarsa) y Eton Park Capital Management, quienes reclaman una millonaria indemnización por supuestas irregularidades en el proceso de expropiación.

En las últimas horas, el dato más sobresaliente para quienes tienen acciones de la compañía petrolera local es que, tras conocerse la noticia, el ADR cayó 6%. En esta coyuntura, PERFIL consultó con algunos analistas de finanzas que explican lo que cabe esperar en el futuro con este caso, y si hay una palabra que engloba las distintas posiciones es la "prudencia" antes de tomar ninguna decisión.

Además, en otro fallo, la justicia estadounidense también solicitó que el Estado entregue parte de las acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago de la sentencia relacionada con la deuda en default de 2001, de alrededor de USD 100M. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei informó que apelará esta decisión.

Como paso inicial bien vale contemplar que, ni bien se conoció el fallo, el presidente Javier Milei adelantó que el Estado argentino apelará la decisión “en todas las instancias que corresponda”. Y esta decisión implica tiempo.

Cabe recordar que la estatización de YPF fue aprobada por el Congreso en abril de 2012, tras el redescubrimiento del potencial de Vaca Muerta. El núcleo de la demanda reside en una presunta violación del artículo 7° del estatuto de la compañía, que establece que quien adquiera más del 15% de YPF debe extender una oferta al resto de los accionistas, condición que —según los demandantes— no se cumplió con la operación de compra a Repsol.

Para el Lic Gastón Lentini, "a priori, este fallo no debería afectar en nada a los tenedores de acciones de YPF, ya que anteriormente, en las instancias del juicio, los fondos trataron de hacer que la compañía pague parte de lo sentenciado. Sin embargo, esto no tuvo lugar y las acusaciones y responsabilidades se determinaron que son del Estado argentino", señaló el especialista.

En tanto, Nicolás Olivé Durand, fundador de Rudolph, recordó que "más allá de que el Estado argentino tenga que darle las acciones a Burford, partiendo de la premisa de que lo hagan, no es negativo per se para la empresa". Según su mirada, "seguramente Buford intente vender su tenencia a alguna empresa interesada y ahi vamos a ver quien termina siendo el accionista", comentó el analista de mercados para coincidir con Lentini en que "para el accionista de YPF actual no lo veo como algo negativo".

De todos modos, Olivé Duran señaló que "lógicamente esto genera ruido, pero lo veo mas como oportunidad para el que le gusta el papel que como un momento de salir de las posiciones", comentó.

Y al respecto agregó: "Ahora, el que entra o ya está y mantiene su posición tiene que estar dispuesto a soportar volatilidad en el papel porque las idas y vueltas van a seguir", comentó el analista.

Algo similar expuso Elena Alonso, CEO de Emerald Capital al vincular la decisión al perfil del inversor. "Todo depende del perfil que tengas, pero yo no tomaría ninguna decisión apresurada hoy de vender porque creo que la empresa, más allá de esta situación, tiene potencial de crecimiento. Así que, en lo que respecta a lo que es la empresa en sí misma, no veo que vaya a dejar de crecer por esto, aunque la situación sí le va a impactar en el corto plazo y todo depende también de cómo lo resuelvan"; señaló.

Por su parte, el economista Mariano Ricciardi, director de BDI recordó que, "el juicio no es contra YPF, sino contra el Estado. Entonces, no es que YPF va a tener que pagar los 16.000 millones de dólares, sino el Estado que, si no accede -la jueza dio 14 días para iniciar la transferencia de los títulos, y si no, podría habilitar embargos y negociaciones rápidas-, que en este caso hay que tener en cuenta que la ley argentina exige que pase por el Congreso una decisión así", comentó.

Esto genera una importante volatilidad que se va a ver en los próximos días y según Ricciardi un riesgo soberano que se va a transferir al precio de las acciones del mercado. "Todas las acciones se van a ver afectadas porque esto le pega de lleno al riesgo país", aseguró.

Un mercado internacional que ve mejores precios que los actuales para YPF, pese al fallo

Más allá del fallo reciente de la jueza Preska, algunos de los principales bancos de inversión sostuvieron sus recomendaciones alcistas para la petrolera local, entre ellos el Citi que fijó un precio de 48 dólares por papel y el Jeffries que lo situó en 50 dólares. Por su parte, el Bank of Americas se refirió a la caída del 5,6% de la jornada previa como "exagerada", tal como señala Bloomberg Línea.

Sobre esto se explayó Gastón Lentini al señalar que "Los analistas internacionales siguen viendo precios objetivos de YPF cercanos a 46, 47 dólares para junio del año que viene, con lo cual seguimos considerando, al menos desde aquí, lo mismo que dijimos hace 6 meses. YPF en la zona de 30 dólares es una muy buena alternativa de inversión, ya que los negocios siguen funcionando con total normalidad y es una empresa clave para el desarrollo del país", aseguró el analista financiero.

¿Qué hacer en este contexto si tengo acciones de YPF?

"La sugerencia para todos es que esperen y tomen esta situación con calma, porque incluso pueden tener una gran oportunidad para sumar posiciones a las actuales", aconsejó el Lic. Gastón Lentini.

En tanto, en la mirada de Elena Alonso, "si sos conservador y tenías mucha posición de YPF, claramente tenías una cartera mal distribuida, y sería aconsejable tenerla más diversificada y no enfocada tanto en renta variable". comentó. En cuánto a qué decisión conviene tomar hoy, pidió "cautela. A no tomar decisiones apresuradas. Para rebalancear las carteras, en el caso de ser conservador, tendrías que ir haciéndolo de a poco", señaló.

De todos modos, para los que quieren tener inversiones en esta empresa les recomendó: "compra la obligación negociable, es más tranquila y puede devolver el capital y los intereses", recomendó la especialista en finanzas personales.

Finalmente, Mariano Ricciardi argumentó: "Lo que estamos viendo nosotros es que para los que tienen acciones de YPF y su perfil es conservador, analizar si no conviene ir saliendo de a poco o fijarse un stop loss de corto plazo, porque no sabemos la profundidad que esto puede tener. La noticia y el impacto que pueda tener a futuro"; mencionó.

En la misma línea agregó que "aquellos que creen en la solidez operativa de la empresa a largo plazo y que esto va a ser transitorio y que se va a llegar a algún acuerdo, mantener una posición moderada en YPF. Pero la clave va a ser seguir de cerca cómo evoluciona el frente judicial y político, porque también el gobierno, la primera reacción que tuvo fue echarle la culpa a Axel Kicillof en vez de buscar una solución, y eso genera más ruido, más volatilidad en los mercados, más incertidumbre, y eso le pega al riesgo país y por ende a todas las acciones, no solo a YPF", advirtió el economista.

