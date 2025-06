Strike 2: la justicia de EE.UU también le otorgó acciones de YPF al fondo Bainbridge por sus bonos en default

Como si el golpe por el fallo de Loretta Preska no fuera suficiente, unas horas después de ordenar que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton (como parte de la millonaria sentencia por la expropiación de 2012), la misma jueza avanzó con otra medida que complica aún más el frente judicial internacional del país: le otorgó títulos de la petrolera estatal al fondo buitre Bainbridge, en concepto de pago por bonos impagos tras el default de 2001.

Se trata de una causa paralela que tiene más de una década de recorrido. Bainbridge había comprado bonos en default que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, en los que se aceptaba una fuerte quita a cambio de nuevos bonos. Desde entonces, busca recuperar ese capital.

En 2016 logró una sentencia favorable por 95 millones de dólares, que con el correr de los años fue engordando intereses mientras intentaban ejecutarla mediante embargos. El nuevo fallo judicial permite al fondo cobrar con activos concretos: títulos de la petrolera nacional.

La jueza Loretta Preska

Pero el dictamen de Preska no termina ahí. La jueza también habilitó a Bainbridge a avanzar con un proceso de discovery, es decir, a solicitar judicialmente que el Estado argentino revele qué activos tiene y dónde los guarda, con el objetivo de identificar bienes que puedan ser embargados para garantizar el cobro de la deuda. Esta medida, que suele preceder embargos concretos, pone al país en una situación incómoda, con múltiples frentes abiertos en tribunales internacionales.

El gobierno de Javier Milei ya anunció que apelará el fallo por YPF, que contempla una indemnización de más de 16 mil millones de dólares, y que involucra directamente al ex ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador bonaerense. En redes sociales, Milei cargó con dureza contra el ex funcionario y anunció que la Nación no piensa ceder sin dar pelea en la justicia.

El caso Bainbridge, aunque menos mediático, refleja un patrón que se repite: Argentina arrastra consecuencias judiciales de decisiones tomadas hace más de una década, y lo que antes eran fallos lejanos o millonarios en abstracto, hoy comienzan a traducirse en activos concretos, como lo son las acciones de su principal empresa energética.

El gobierno de Javier Milei anticipó que apelará el fallo

Milei, sobre el fallo: “Esto es por el inútil soviético de Kicillof”

El Presidente no tardó en reaccionar con dureza a las medidas ordenadas por la jueza. Desde sus redes sociales, apuntó directamente contra el gobernador de Buenos Aires: “Es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de Cristina Kirchner”. Según señaló, esa decisión tomada en 2012 sigue generando costos millonarios que ahora pesan sobre el Estado argentino.

El mensaje se conoció después de que Preska ordenara formalmente la cesión del 51% de las acciones de YPF como parte del pago por los US$16.100 millones que la Argentina debe abonar tras la expropiación de la petrolera. El fallo se alinea con el reclamo de los demandantes, quienes a comienzos de este año exigieron información sobre activos embargables, incluyendo oro y títulos de empresas estatales. Ahora, Argentina tiene un plazo de dos semanas para transferir los papeles a una cuenta.

“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, continuó Milei. “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”, remató. La apelación del Gobierno ya está en marcha, aunque el cumplimiento del fallo, por ahora, sigue su curso.

TC/EM