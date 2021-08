Ualá recibió inversión récord para una empresa argentina

La fintech argentina Ualá anunció una nueva ronda de inversión por u$s 350 millones alcanzando una valuación de u$s 2,450 millones. Esta Serie D fue liderada por SoftBank Latin America Fund, el fondo de tecnología centrado en el mercado latinoamericano y Tencent, empresa tecnológica líder de China. Es la ronda de inversión privada más grande que ha recibido una empresa argentina.

De acuerdo con lo informado, la inyección de capital también contó con la participación de inversores que ya habían sido parte de rondas anteriores como fondos administrados por Soros Fund Management LLC, fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, L.P., Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst. Asimismo, incorporó nuevos fondos como D1 Capital Partners y 166 2nd junto a inversores ángeles como Jacqueline Reses e Isaac Lee.

El CEO de la compañía, Pierpaolo Barbieri señaló que la importancia de esta ronda de inversión Serie D radica en que "la empresa ya alcanzó un grado de madurez y consolidación suficiente como para dar un gran paso y salir a desarrollar nuevos productos y mercados".

El ecosistema Ualá ahora suma la posiblidad de realizar cobros digitales en comercios

Con esta ronda de inversión Ualá se convirtió en “unicornio”. Cabe recordar que esta categoría la alcanzan las compañías privadas que no cotizan en bolsa y que son valuadas en más de mil millones de dólares. Sin embargo, Barbieri aclaró que "lo de unicornio no nos importa. No es un foco de nuestro trabajo, y nunca lo fue. Para nosotros, nada cambia en una empresa cuando su valoración cruza un umbral imaginario. Y hoy lo reiteramos, aún pudiendo usar esa etiqueta.". En cambio, resaltó que lo fundamental es "defender nuestra misión: hacer a los servicios financieros más abiertos, transparentes e inclusivos.".

El financiamiento recibido le permitirá a Ualá continuar con su ambicioso plan de atracción de talento que la llevará a finalizar 2021 con 1.500 colaboradores y desarrollar nuevas verticales de negocio. Actualmente, la firma cuenta con más de 3,5 millones de tarjetas emitidas en la región. Además, más de un millón de usuarios invierten en el fondo común de inversión disponible en la app, el segundo más grande de Argentina en cantidad de personas y se otorgaron más de 230 mil créditos.

Sobre la adquisición de Wilobank, Barbieri comentó que todavía no está oficializada y que se encuentra en un proceso regulatorio.

Capitales recibidos a lo largo del tiempo

● u$s150M en Serie C liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent con la participación de Endeavor Catalyst y otros inversores existentes como fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, Soros Fund Management LLC, Monashees, Ribbit Capital, y Jefferies LLC (noviembre de 2019).

● Tencent realizó una inversión inicial en abril de 2019 de un monto no público.

● u$s34M en Serie B liderada por fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management con participación de Ribbit Capital y Monashees (septiembre de 2018).

● u$s10M en Serie A liderada por Soros Fund Management LLC, junto con Jefferies LLC, Point72 Ventures, Greyhound Capital y el emprendedor Kevin Ryan, entre otros

(enero de 2018).

