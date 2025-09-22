—¿Axel Kicillof está capacitado para ser presidente?

—Es apurarse en esa situación y no lo quiero hacer. Kicillof llegó un día con un manojo de palabras en la mano para presentarse y querer ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Caminó toda la Provincia, pero eso no alcanza, porque te tienen que creer. Le creyeron y se presentó y ganó. Cuatro años después se vuelve a presentar, pero ya las palabras no alcanzan, ahora tenemos que ser un poquitito más consecuentes con lo que está sucediendo en los trescientos ocho mil metros cuadrados de la Provincia. Y Kicillof se presentó con sus hechos, con toda la tarea que su gestión le exhibió a los bonaerenses y los resultados fueron óptimos, muy reconocidos. Por primera vez en la historia la Provincia votaba por separado de lo que iba a ser la nacional el 26 de octubre con los legisladores nacionales, y el resultado ha sido positivo. Sería injusto si uno no reconociera la importancia de la actividad que desarrolló el propio Kicillof y sería injusto si uno dijera que ganó solo y que no hay otros que hayan trabajado consecuentemente para responder a esa propuesta. Creo que el resultado ha sido más que óptimo: 14 puntos de diferencia muestran que estamos en presencia de un Gobierno que es un espanto, que los resultados están a la vista, que el daño que le han hecho a la capacidad productiva, a los viejos, a los pibes en el Garrahan, a la educación, a la salud y la sociedad lo repudió. Cuando llegue el momento para definir quiénes van a ser los precandidatos para competir a presidente dentro de las herramientas de nuestro propio movimiento peronista, veremos. Si es Kicillof, en ese caso quienes estamos sumados y comprendidos en esta discusión estaremos empujando esa carga.

—La Cámpora le cuestionó a Kicillof la idea de adelantar la elección bonaerense y separarla de la nacional. ¿Usted piensa que hubiera sido mejor votar en octubre?

—Veremos cómo sigue esa película. Yo no estaba de acuerdo con dividir las elecciones porque creía que el riesgo al que se sometía era demasiado grande. Salían bien las cosas, listo, aplaudamos y festejémoslo. Pero el riesgo era demasiado grande de dividir en dos una propuesta política. Ahora nos toca el 26 de octubre y veremos. Los 14 puntos no los gana Kicillof, porque no estuvo en ninguna boleta. En definitiva, los que van en las boletas son los legisladores. La Provincia se divide en ocho secciones: la primera, la cuarta, la quinta y la séptima, elegían diputados y senadores; la segunda, la tercera, la sexta y la octava, elegían solo diputados. Esa fue la elección. Los que estaban en esas boletas representan a Kicillof, como gobernador, y también representan a Cristina, que es la líder de este movimiento peronista y es quien tiene la vocación de llevar adelante la misma estrategia que respete a todos los actores sociales.

—Usted dijo que la importante diferencia que obtuvo el peronismo sobre La Libertad Avanza en Buenos Aires no fue un triunfo de Kicillof porque no fue candidato. ¿El gobernador no fue el gran vencedor de esa elección?

—Su valor político tiene que ver con su presencia, aunque no esté en la lista, que no es menor lo que estoy diciendo. Cualquiera te puede decir: “¿En qué lugar de la lista está?”. No, no está. Bueno, ¿entonces por qué ganó? Y nos estaríamos negando esto de hacernos los vivos y no mostrar las cosas. Mostremos las dos cosas: participó, sí participó, y tiene una presencia muy fuerte porque es el gobernador, porque caminó cincuenta y pico de distritos, porque fue a ver las obras que mientras el Gobierno no hacía absolutamente nada, él las siguió haciendo. Obras importantes, como la Ruta 56 que va desde la Ruta 11 hasta la rotonda de Madariaga. Cosas muy importantes que se siguieron haciendo con los dineros de los bonaerenses. Entonces, ¿es para reconocerlo? Sí, es para reconocerlo. Pero no estaba en la lista. Su presencia marcaba un montón de otras cosas. Cristina tampoco estaba en la lista, porque como ustedes saben, está detenida, sin embargo su participación siempre estuvo al frente todos los días y no se ha sacado el lazo por la pata para que el peronismo pudiera ganar esta elección. No se le puede dejar de reconocer a cada uno de ellos su participación. Y el efecto que tuvo ante un pueblo que está muy molesto por las sanciones y agravios a lo que ha sido suspendido.

Anibal Fernández participó del Ciclo de Entrevistas de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la USBA.

—Muchas dirigentes de la oposición alientan un juicio político contra Mileil. ¿Usted qué opina?

—Yo estoy convencido de que cada vez se entierran más. Lo que sucedió con la criptomoneda es un tema terrible que no se comprende demasiado. Para los que somos especialistas en el tema, explicarlo a veces se nos hace muy difícil, porque no todos comprenden la importancia de esa criptomoneda. La presencia del Presidente auspiciándola hizo que se hiciera un desastre fenomenal porque se perjudicó a muchísima gente. La causa sigue siendo investigada en los tribunales de Argentina y sigue siendo investigada en Estados Unidos, que es donde más impacto tuvo la participación del Presidente. A mí me da la sensación de que van a tener que dar más explicaciones. Va a tener que dar explicaciones el Presidente. Porque a mí que me digan, desde el punto de vista de lo alegórico, que la hermana es El Jefe, se llame como se llame, me tiene sin cuidado. Pero que con eso quieran justificar que están haciendo cosas que no se deben hacer, porque encima nos encontramos con coimas del 3% que cobraba esta señora y que están presentadas de esa manera. Entonces, las cosas son mucho más complicadas todavía. Va a tener que dar explicaciones esta gente, claro que sí.

—Si Milei no termina su mandato y asume la vicepresidenta, ¿el peronismo apoyaría un gobierno de Victoria Villarruel?

—Si fuera por mí, nunca jamás. No creo que tengamos ni un pensamiento parecido. Ella tiene una visión muy cercana, por su formación y por sus acciones, a lo que sucedió con la última dictadura. Haber visitado a Videla, haber visitado a aquellos que fueron responsables de treinta mil detenidos desaparecidos, de la desaparición de tantos bebés, de la muerte de los que tiraban de los aviones. Villarruel reconoce esas cosas y las saluda como si fuesen un tema para respetar. Yo no estoy de acuerdo. Cuando se dice lesa humanidad significa ofensa, delitos que ofenden a la humanidad. No acepto que tan livianamente quieran llevar adelante esa posición. Néstor Kirchner fue muy distinto y yo, siendo ministro del Interior, lo acompañé en ese tema. Néstor tomó la decisión en algún momento y sacó los cuadros de Videla y de Bignone del Colegio Militar, porque no eran un ejemplo para seguir. Yo no soy anti Ejército, ni anti Marina, ni anti Fuerza Aérea, soy hijo de un exmecánico de la Fuerza Aérea civil. Pero todos los que estuvieron antes o después del honroso Ejército sanmartiniano, nada tienen que ver con esas bestias que hicieron tanto daño a nuestro país. Así que no, no estaría de acuerdo en acompañar a Villarruel, de ninguna manera.

—Le agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas de la USBA y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—No es la primera vez que soy invitado a una charla de esta característica por los alumnos de la Universidad de Perfil. Siempre las charlas son buenas. No tenemos por qué coincidir, lo importante es vivir sin coincidir y disentir sin agredir, sentirse con la capacidad para poder hablar de todos los temas. Yo no tengo nada que ver con este gobierno, si hay alguno que forma parte de esa capacidad de militancia tiene todo el derecho y si dije algún inconveniente pido las disculpas del caso. Me siento muy lejos, con vocación de enfrentarlo, me siento con vocación de vencerlos porque el daño que le están produciendo al país es inmensurable, pero es mi visión.

Por Agustina Roca y Micaela Serrano

Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación

Universidad del Sur de Buenos Aires