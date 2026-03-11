Beca Cabezas: la oportunidad de estudiar Periodismo y Comunicación sin costo

La Universidad del Sur de Buenos Aires lanza una nueva convocatoria para el concurso por la "Beca Cabezas". La distinción brindará la posibilidad de cursar sin costo alguno la Licenciatura en Periodismo y Comunicación.

La carrera tiene una duración de cuatro años e integra clases presenciales y virtuales. Además, la USBA ofrece un título intermedio de Técnico Superior Universitario en Comunicación al completar dos años de estudios.

La Universidad del Sur de Buenos Aires tiene su sede en el edificio del Grupo Perfil, en la calle California 2731, del barrio porteño de Barracas. Las aulas se encuentran en la gran redacción de Editorial Perfil, donde semana a semana se editan las nuevas publicaciones del Diario Perfil, revista Noticias, Caras y Fortuna. También el canal Net TV, Canal E y Caras TV. A su vez se encuentra la Radio Perfil, entre otros medios. Podrán aprender sobre comunicación en un ambiente privilegiado: la mayor redacción integrada de América del Sur.

Inscripciones abiertas para el Ciclo Lectivo 2026

El Comité Editorial del Grupo Perfil y la Dirección de la Universidad elegirán al ganador entre todos los concursantes. Para participar es requisito indispensable haber concluido los estudios secundarios.

Quienes deseen postularse a la Beca Cabezas deben presentar la siguiente documentación antes del 31 de marzo:

Curriculum Vitae

Una carta de presentación personal explicando por qué deberían ganar la beca

El material deberá ser enviado por mail a la dirección [email protected]y en el asunto aclarar "Beca Cabezas".

La Beca Cabezas permite estudiar sin costo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación

Entendiendo la libertad de expresión como uno de los valores fundamentales del periodismo, La Beca Cabezas recibe su nombre en memoria del fotoperiodista Jose Luis Cabezas, quien fue asesinado por retratar la corrupción en la Argentina de los noventa.

Es importante destacar que todos los docentes de la Carrera de Comunicación de la USBA son profesionales en actividad. La Licenciatura en Comunicación apunta a buscar un equilibrio entre el oficio y el ámbito académico.

Aprendé Comunicación en un medio de comunicación.