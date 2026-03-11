Abrió la convocatoria a la Beca Cox para el Posgrado en Periodismo de Investigación

El Posgrado en Periodismo de Investigación que organiza la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y el Grupo Perfil lanza una nueva convocatoria para el concurso por la beca "Robert Cox". La distinción brindará la posibilidad de cursar sin costo alguno la duodécima edición del programa académico y periodístico que más prácticas laborales ofrece en la Argentina.

Quienes deseen postularse deberán presentar una carta de presentación, donde expongan sus objetivos profesionales y académicos, como así también sus antecedentes, junto a su CV actualizado. El material deberá ser enviado a [email protected], con el asunto "Beca Robert Cox".

La convocatoria finaliza el 10 de diciembre del 2025. El Comité Académico del Posgrado en Periodismo de Investigación, integrado por autoridades de Perfil Educación y de la Universidad del Sur de Buenos Aires elegirán al ganador entre todos los participantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Beca Cox para estudiar el Posgrado en Periodismo de Investigación

Para concursar es requisito contar con título de grado o título terciario en Periodismo. También podrán participar los estudiantes de periodismo que estén cursando el último año y periodistas en ejercicio de la profesión que tengan un mínimo de tres años de experiencia. Para consultar las Bases y Condiciones del Concurso Beca Cox es necesario enviar un mail a [email protected]​.

Esta beca lleva su nombre en honor a Robert Cox, periodista británico que editó durante muchos años el diario Buenos Aires Herald en Buenos Aires, el principal medio que denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Cox dicta todos los años un seminario especial de Ética Periodística en el Posgrado en Periodismo de Investigación USBA-Perfil. Y en dicha clase magistral, comparte con los estudiantes cómo fue su valiente experiencia al frente del Herald entre 1976 y 1983.

El Ciclo 2025 del Posgrado iniciará sus clases en abril del próximo año. Todos los docentes de este Posgrado en Periodismo de Investigación USBA-Perfil son periodistas en actividad y es el programa que más prácticas profesionales ofrece. Se cursa de manera virtual y cuenta con un gran programa de inserción laboral.

Estudia comunicación en un medio de comunicación.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463