Marketing Digital: curso online sobre influencers y nuevas audiencias en plataforma universitaria

¿Querés entender cómo trabajan las marcas con influencers y creadores de contenido? En el nuevo curso Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados, ofrecido por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) en su plataforma de Extensión Universitaria, vas a aprender a dominar las estrategias, herramientas y métricas clave para diseñar campañas exitosas en el entorno digital.
Este curso, diseñado en formato 100% asincrónico, se adapta a tu disponibilidad y ritmo de aprendizaje. Al finalizar, obtendrás un certificado académico avalado por la USBA.
¿Qué vas a aprender en este curso?
-
Redes Sociales:Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
- Mapeo de audiencias en Argentina.
-
Influencers vs. Creadores de Contenido:
- Categorías de influencers.
- Tipos de contenido, formatos y géneros.
- Objetivos de las campañas.
-
Lo que buscan las marcas:
- Qué aprovechan y buscan las marcas en influencers.
- Qué evitar en las colaboraciones.
-
Ecosistema del Influencer Marketing:
- Actores clave: agencias, plataformas y marcas.
- Metodologías y buenas prácticas para campañas efectivas.
-
Métricas y Resultados:
- Cómo proyectar y medir el impacto.
- Reportes y amplificación con pauta publicitaria.
-
Regulación:
- Normas actuales y buenas prácticas en un entorno sin regulación formal.
¿Por qué elegir este curso?
- Conocimiento actual y práctico: Desarrollá estrategias efectivas con influencers y maximizá su potencial en el ecosistema digital.
- Metodología flexible: Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo.
- Certificación: Diploma avalado por la USBA, universidad del Grupo Perfil.
Otros Cursos Disponibles
La plataforma de la USBA también cuenta con cursos como Data Analytics, Community Manager, Marketing Digital, Diseño UX, y Periodismo Digital, entre otros.
Más Información
Para obtener más información sobre el curso Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados, visita nuestra página de Elearning o escribinos a [email protected]. ¡Te esperamos!