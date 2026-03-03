martes 03 de marzo de 2026
Marketing Digital: curso online sobre influencers y nuevas audiencias en plataforma universitaria

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), que depende del Grupo Perfil, ofrece una gran plataforma de cursos cortos online, dictados por distintos expertos en el área. Son cursos asincrónicos. Se obtiene titulación académica. Precios accesibles. Inscripción abierta.

Nuevo Curso de Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados en la plataforma online de extensión universitaria
¿Querés entender cómo trabajan las marcas con influencers y creadores de contenido? En el nuevo curso Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados, ofrecido por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) en su plataforma de Extensión Universitaria, vas a aprender a dominar las estrategias, herramientas y métricas clave para diseñar campañas exitosas en el entorno digital.

Este curso, diseñado en formato 100% asincrónico, se adapta a tu disponibilidad y ritmo de aprendizaje. Al finalizar, obtendrás un certificado académico avalado por la USBA.

¿Qué vas a aprender en este curso?

  1. Redes Sociales:

    • Mapeo de audiencias en Argentina.

  2. Influencers vs. Creadores de Contenido:

    • Categorías de influencers.
    • Tipos de contenido, formatos y géneros.
    • Objetivos de las campañas.

  3. Lo que buscan las marcas:

    • Qué aprovechan y buscan las marcas en influencers.
    • Qué evitar en las colaboraciones.

  4. Ecosistema del Influencer Marketing:

    • Actores clave: agencias, plataformas y marcas.
    • Metodologías y buenas prácticas para campañas efectivas.

  5. Métricas y Resultados:

    • Cómo proyectar y medir el impacto.
    • Reportes y amplificación con pauta publicitaria.

  6. Regulación:

    • Normas actuales y buenas prácticas en un entorno sin regulación formal.

¿Por qué elegir este curso?

  • Conocimiento actual y práctico: Desarrollá estrategias efectivas con influencers y maximizá su potencial en el ecosistema digital.
  • Metodología flexible: Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo.
  • Certificación: Diploma avalado por la USBA, universidad del Grupo Perfil.

Otros Cursos Disponibles

La plataforma de la USBA también cuenta con cursos como Data Analytics, Community Manager, Marketing Digital, Diseño UX, y Periodismo Digital, entre otros.

Más Información

Para obtener más información sobre el curso Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados, visita nuestra página de Elearning o escribinos a [email protected]. ¡Te esperamos!

