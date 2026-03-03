Marketing Digital: curso online sobre influencers y nuevas audiencias en plataforma universitaria

¿Querés entender cómo trabajan las marcas con influencers y creadores de contenido? En el nuevo curso Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados, ofrecido por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) en su plataforma de Extensión Universitaria, vas a aprender a dominar las estrategias, herramientas y métricas clave para diseñar campañas exitosas en el entorno digital.

Este curso, diseñado en formato 100% asincrónico, se adapta a tu disponibilidad y ritmo de aprendizaje. Al finalizar, obtendrás un certificado académico avalado por la USBA.

¿Qué vas a aprender en este curso?

Redes Sociales: Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Mapeo de audiencias en Argentina. Influencers vs. Creadores de Contenido: Categorías de influencers.

Tipos de contenido, formatos y géneros.

Objetivos de las campañas. Lo que buscan las marcas: Qué aprovechan y buscan las marcas en influencers.

Qué evitar en las colaboraciones. Ecosistema del Influencer Marketing: Actores clave: agencias, plataformas y marcas.

Metodologías y buenas prácticas para campañas efectivas. Métricas y Resultados: Cómo proyectar y medir el impacto.

Reportes y amplificación con pauta publicitaria. Regulación: Normas actuales y buenas prácticas en un entorno sin regulación formal.

¿Por qué elegir este curso?

Conocimiento actual y práctico: Desarrollá estrategias efectivas con influencers y maximizá su potencial en el ecosistema digital.

Metodología flexible: Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo.

Certificación: Diploma avalado por la USBA, universidad del Grupo Perfil.

Otros Cursos Disponibles

La plataforma de la USBA también cuenta con cursos como Data Analytics, Community Manager, Marketing Digital, Diseño UX, y Periodismo Digital, entre otros.

Más Información

Para obtener más información sobre el curso Marketing Digital: Nuevas audiencias, Influencers y Resultados, visita nuestra página de Elearning o escribinos a [email protected]. ¡Te esperamos!