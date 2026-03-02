Si querés estudiar Licenciatura en Comunicación en Buenos Aires, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), creada por el Grupo Perfil, ofrece las carreras de Comunicación Periodística y Comunicación Institucional con un plan de estudios innovador y fuerte enfoque práctico.
La USBA es la única universidad que funciona dentro de una redacción multimedia. Las clases se dictan en la redacción de Editorial Perfil, donde se producen medios como Diario Perfil, Noticias, Caras, Fortuna, Net TV y Radio Perfil. Esto permite que los estudiantes se formen en contacto directo con el ejercicio profesional desde el primer día.
Durante la carrera, los alumnos acceden a pasantías y prácticas profesionales que les brindan experiencia real en medios y organizaciones.
- Inicio de clases: marzo 2026
- Más información: [email protected]
- WhatsApp: +54 9 11 4049-8679
En la USBA estudiás Comunicación en un medio de comunicación.