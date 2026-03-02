Posgrado en Periodismo de Investigación en Argentina: inscripciones abiertas marzo 2026

El Posgrado en Periodismo de Investigación de la USBA es un programa anual orientado a graduados universitarios que buscan especializarse en periodismo con un fuerte enfoque práctico y de inserción laboral.

Se dicta en modalidad virtual sincrónica y cuenta con un diferencial único: todos los docentes son periodistas en actividad que trabajan en medios del Grupo Perfil.

Durante el último trimestre, los estudiantes realizan prácticas profesionales en medios como Diario Perfil, revista Noticias, revista Caras, revista Fortuna, Perfil.com, Canal NET y Radio Perfil, entre otros.

Con más de 15 años de trayectoria y más del 85% de sus egresados trabajando en medios de comunicación, el Posgrado USBA-Perfil se consolida como una de las propuestas más sólidas para quienes desean desarrollarse en el periodismo de investigación en Argentina.

Inicio: marzo 2026

Información e inscripción: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 4478-6463

Formate en periodismo de investigación con práctica profesional real.