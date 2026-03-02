martes 03 de marzo de 2026
EDUCACIóN
USBA

Posgrado en Periodismo de Investigación en Argentina: inscripciones abiertas marzo 2026

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) y el Grupo Perfil abren la inscripción al Posgrado en Periodismo de Investigación con mayor oferta de prácticas profesionales en el país.

09_11_2025_redaccion_perfil_cedoc_g
Redacción a full. A pesar de la mano invisible que busca su fracaso. | cedoc

El Posgrado en Periodismo de Investigación de la USBA es un programa anual orientado a graduados universitarios que buscan especializarse en periodismo con un fuerte enfoque práctico y de inserción laboral.

Se dicta en modalidad virtual sincrónica y cuenta con un diferencial único: todos los docentes son periodistas en actividad que trabajan en medios del Grupo Perfil.

Durante el último trimestre, los estudiantes realizan prácticas profesionales en medios como Diario Perfil, revista Noticias, revista Caras, revista Fortuna, Perfil.com, Canal NET y Radio Perfil, entre otros.

Con más de 15 años de trayectoria y más del 85% de sus egresados trabajando en medios de comunicación, el Posgrado USBA-Perfil se consolida como una de las propuestas más sólidas para quienes desean desarrollarse en el periodismo de investigación en Argentina.

  • Inicio: marzo 2026
  • Información e inscripción: [email protected]
  • WhatsApp: +54 9 11 4478-6463

Formate en periodismo de investigación con práctica profesional real.

