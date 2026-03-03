Curso de Comunicación Institucional 2026: formación online para el ámbito profesional

¿Querés aprender a gestionar la comunicación institucional en tu organización?

En el nuevo curso Comunicación Institucional: La gestión de un intangible vital, ofrecido por la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) en su plataforma de Extensión Universitaria, descubrirás cómo diseñar estrategias efectivas para construir y fortalecer la identidad, imagen y reputación de tu organización.

Este curso, diseñado en formato 100% asincrónico, se adapta a tu disponibilidad y ritmo de aprendizaje. Al finalizar, obtendrás un certificado académico avalado por la USBA.

¿Qué vas a aprender en este curso?

Comunicación institucional:

Recursos y estrategias para llegar eficazmente a los públicos clave.

Identidad, imagen y reputación:

Construcción de la identidad corporativa: misión, visión, valores y cultura.

Cómo se percibe la imagen organizacional y su impacto en la reputación.

Estrategias de comunicación:

Desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de resultados.

Definición de objetivos, públicos y tácticas.

Gestión de crisis y riesgos:

Comunicación en situaciones de crisis para minimizar impactos.

Identificación y manejo de riesgos potenciales.

Relaciones con los medios de comunicación:

Capacitación de voceros y estrategias de agenda pública.

Redes sociales e influencers:

Cómo mapear audiencias y aprovechar nuevas plataformas para maximizar alcance.

¿Por qué elegir este curso?

Conocimiento actual y práctico: Aprendé a gestionar los aspectos clave de la comunicación institucional en un entorno dinámico.

Aprendé a gestionar los aspectos clave de la comunicación institucional en un entorno dinámico. Metodología flexible: Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo.

Formato asincrónico que se adapta a tu ritmo. Certificación: Diploma avalado por la USBA, universidad del Grupo Perfil.

Otros cursos disponibles

La plataforma de la USBA también cuenta con cursos como Marketing Digital, Community Manager, Diseño UX y Periodismo Digital, entre otros.

Más información

Para obtener más información sobre el curso Comunicación Institucional: La gestión de un intangible vital, visitá nuestra página de Elearning o escribinos a [email protected]. ¡Te esperamos!