Estudiá Comunicación en un medio real: las carreras de la USBA que comienzan en marzo

¿Te gustaría estudiar Comunicación en un medio de comunicación?. La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), la universidad que fue creada por el Grupo Perfil, ofrece las carreras de Licenciatura en Comunicación Periodística y en Comunicación Institucional, con un novedoso plan de estudios que reúne los más innovadores programas académicos, junto a la mayor oferta de prácticas profesionales de la Argentina. Podés iniciar tu carrera el 16 de marzo.

La USBA ofrece a sus estudiantes la oportunidad de desarrollarse en un entorno que refleja las dinámicas reales de la comunicación. Durante la cursada, cada estudiante tiene acceso a pasantías y prácticas profesionales, lo que les permite explorar en profundidad las distintas áreas que conforman un medio de comunicación. Este enfoque académico y profesional facilita la adquisición de experiencia laboral y ayuda a los estudiantes a identificar sus intereses específicos dentro del campo de la comunicación.

La USBA es la única universidad en una redacción multimedia, con profesores periodistas de amplia trayectoria profesional, que brindan una formación práctica y actualizada en el campo del periodismo digital. Las aulas se encuentran en la gran redacción de Editorial Perfil, donde semana a semana se editan las nuevas publicaciones del Diario Perfil, la revista Noticias, Caras y Fortuna. También el canal Net TV, Canal E y Caras TV. A su vez se encuentra la Radio Perfil, entre otros medios.

Las clases comienzan en agosto y sus cupos son limitados, ¡así que no podes perderte el tuyo! En este apartado podés ver el plan de estudios de la Carrera de Comunicación Periodística y en este apartado se encuentra toda la información sobre el plan de estudios de la Carrera de Comunicación Institucional. Para más información contactarse al Mail coordinació[email protected] y al WhatsApp: +54 9 11 4049-8679.

En la USBA estudiás Comunicación en un medio de Comunicación.

La USBA es la universidad creada por la Fundación del Grupo Perfil.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463